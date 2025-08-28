منطقة منزوعة السلاح وتحديد مكانة الدروز: تفاصيل الاتفاق الذي يتشكل مع سوريا

قد يعجبك أيضًا -

كشف هذا المساء (الخميس) عن تفاصيل الاتفاق المتوقع بين إسرائيل وسوريا من قبل المراسل السياسي للقناة العبرية نداف إليميلخ، وذلك من خلال اجتماع رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو مع ممثلي الطائفة الدرزية.

نتنياهو تعهد بأنه سيحافظ على الدروز في سوريا: "لن يكون هناك اتفاق أمني دون أن نحدد مكانة الدروز في سوريا وإقامة منطقة منزوعة السلاح" والحديث عن 120 كيلومترا من السويداء حتى إسرائيل. كما أن قوات الأمن السورية لن تدخل إلى القرى الدرزية.

رد نتنياهو رد أيضًا على التقارير حول تبادل الأراضي وقال في الاجتماع: "لن نعطي مزارع شبعا" . بالإضافة إلى ذلك، سيتم برعاية إسرائيل والولايات المتحدة، إنشاء ممر للمساعدات الإنسانية بدءًا من الخضر وحتى مدينة السويداء – وهو أمر من المتوقع أن يحدث بشكل فوري خلال الأيام القادمة.