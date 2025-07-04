تقرير: قوات خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي عملت في سوريا، في منطقة دمشق

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أفادت قناة الميادين اللبنانية صباح اليوم (الجمعة) أن قوات خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي نفذت عملية الليلة الماضية (بين الخميس والجمعة) في عمق الأراضي السورية في منطقة يعفور، على بُعد حوالي 10 كيلومترات من العاصمة دمشق.

وأفادت التقارير أيضًا بأن القوات أُنزلت هناك بثلاث مروحيات قبل أن تدخل قرية رخلة في ريف دمشق الغربي، قرب الحدود اللبنانية مقابل بلدة يحمر. وأضافت مصادر سورية أن قوة أخرى من الجيش الإسرائيلي دخلت قرية سيسون، برفقة ست آليات مدرعة، في ريف درعا الغربي.

في أواخر الأسبوع الماضي، ومع انتهاء الحملة ضد إيران، كشف رئيس الأركان الفريق إيال زامير أن قوات الكوماندوز البرية كانت تعمل سرًا في إيران خلال الحرب. وقال في تصريح خاص لوسائل الإعلام: "حققنا سيطرة كاملة على أجواء إيران وأينما اخترنا العمل. وقد تحقق ذلك، من بين أمور أخرى، بفضل الجهود والمناورات المشتركة التي نفذتها القوات الجوية وقوات الكوماندوز البرية".