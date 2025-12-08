حادث خطير بالضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي ينسى أحد جنوده في قباطية

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الاثنين) أنه خلال عملية عسكرية الأسبوع الماضي في قرية قباطية بالضفة الغربية، خرجت قوة من موقع تمشيط للانتقال إلى موقع تمشيط آخر في القرية، من دون أحد الجنود الذي بقي في المبنى. ومع ذلك، وبعد نحو 40 دقيقة فقط، انضم الجندي إلى قوة أخرى كانت في مكان قريب داخل القرية.

تم الإبلاغ عن الحدث للقادة وأُجري تحقيق معمق من قبل قائد الوحدة وقائد لواء الكوماندوز، والذي عُرض على قائد الفرقة 98 وقائد فرقة يهودا والسامرة. أظهر التحقيق أن الجندي تُرك في الموقع بعد تلقي تقرير خاطئ بوجود جميع المقاتلين في الطاقم أثناء قطع الاتصال.

التحقيق قرر أن الحديث يدور عن حادث خطير، والذي "لا يتوافق مع المعايير المتوقعة من الجنود والقادة في جيش الدفاع الإسرائيلي وخاصة في وحدة خاصة".

في ضوء التحقيق، حُكم على القائد العسكري واثنين من المقاتلين المتورطين في الحدث بأيام حبس، كما حُكم على قائد الطاقم وأيضاً أُرسل لأيام حبس، وقائد السرية سيستدعى لجلسة قيادية لدى قائد الفرقة 98.