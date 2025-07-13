نتنياهو عن التطبيع :"هناك قنوات مفتوحة، جانبية، وسرية، لدينا تحالفات حقيقية"

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في مقابلة مطولة مع المعلق مارك ليفين على قناة فوكس نيوز، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الليلة (من السبت إلى الأحد) إنه كان من المتوقع أن تمتلك إيران قدرات نووية قبل عقد من الزمان، لكن إسرائيل "أخرتها"، بما في ذلك من خلال عمليات سرية: "لقد فعلنا أشياء، وأسقطنا علماء. ليس كما هو الحال الآن - لكننا أخرناهم. لو لم نتحرك - لكانوا قد دمّرونا. حرفيًا".

شاهدوا المقابلة:

فيما يتعلق بالضربة الأخيرة على إيران، قال نتنياهو: "اتخذنا قرارًا، وتصرفنا. انتصرنا. لكن الأمر لم ينتهِ بعد، ولن ينتهي أبدًا"

وأكد نتنياهو على مساهمة ترامب، وقال إنه التقى به عشية الانتخابات الأمريكية الأخيرة: "قال لي: إذا انتُخبتُ، فعلينا التأكد من أن هؤلاء اللعينين لا يمتلكون قنبلة". بل ألمح لاحقًا إلى محادثات تطبيع مع الدول العربية، قائلًا: "هناك قنوات مفتوحة، جانبية، وسرية. هذه هي الطريقة لبناء تحالفات - بسرية، لكنها تحالفات حقيقية".

وبحسب قوله، إذا استمر النظام الإيراني في السلطة، فسيكون من الضروري إبرام اتفاق جديد يتضمن ثلاث نقاط رئيسية: "عدم تخصيب اليورانيوم، وعدم تطوير الصواريخ الباليستية، وعدم تصدير الإرهاب. يجب إبقائهم بعيدين والانتظار. هذا النظام في ورطة".

لطالما انتقد نتنياهو وسائل الإعلام الأمريكية. "هذه هي الجبهة الأخرى. حملة التضليل... أقول للإعلام: عار عليكم. إنها ليست صحافة، إنها غير أخلاقية. إنها دعاية. إنها مثل قول: "تلقينا تقريرًا من غوبلز". وتابع :"هؤلاء نازيون جدد". جاءني المستشار الألماني السابق في بداية الحرب وقال عن حماس : "إنهم مثل النازيين تمامًا".

حول حرب غزة: "السبب الوحيد لعدم انتهائها هو أن لديهم رهائن. نحن نبذل قصارى جهدنا لعدم إيذائهم".