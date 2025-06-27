"مُهدى لعودة الرهائن": فيلم "سوف نرقص مرة أخرى" يصور مأساة نوفا يفوز بجائزة إيمي

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فاز الفيلم الوثائقي "سنرقص مرة أخرى"، الذي يصور هجوم مهرجان نوفا، بجائزة إيمي للأفلام الإخبارية والوثائقية، ضمن فئة أفضل فيلم وثائقي. أخرج الفيلم يانيف موزر، الذي صعد إلى المسرح لاستلام الجائزة في نيويورك مرتديًا دبوسًا لرمز احتجاز الرهائن وربطة عنق صفراء. يتضمن الفيلم لقطات صوّرتها حماس، إلى جانب لقطات من هواتف المشاركين وشهادات الناجين.

إلى جانب فرقة ميزار، صعد اثنان من الناجين من المهرجان على المسرح أيضًا: يوفال شيم توف وتميد شاتز؛ وناتاليا كاسيروتي، والدة كيشت كاسيروتي التي قُتلت في سن الحادية والعشرين؛ ورينات كلاين، الرئيسة التنفيذية لشركة HOT8؛ وإميليو شينكر وجدعون تدمر، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج SIPUR

ولم تحضر منتجة الفيلم، ميخال فايتز، الحفل لإصابتها هذا الأسبوع في هجوم صاروخي إيراني على منزلها في تل أبيب. قال موزر على المسرح: "حتى هذا المساء، مرّ 620 يومًا عانى خلالها الإسرائيليون والفلسطينيون في غزة من آلام كارثية نتيجة الحرب التي أشعلتها حماس في 7 أكتوبر". وأضاف: "سنرقص مجددًا وثيقة تاريخية تُخلّد الأحداث لحظة بلحظة. وفوق كل شيء، نُهدي هذه الجائزة للعودة الفورية والآمنة للرهائن الذين ما زالوا في غزة. نريد أن تتوقف موجة سفك الدماء هذه. نريد أن تنتهي هذه الحرب. لا ينبغي أن تخدم مصالح الحكومة الإسرائيلية أو منظمة حماس الإرهابية".

من بين حوالي 3500 مشارك في مهرجان نوفا، قُتل 364 شخصًا، واختطفت حماس 44 آخرين. ومن بين الرهائن الخمسين الذين ما زالوا في غزة، كان 15 منهم من بين المشاركين في المهرجان وأفراد حراسته. من بينهم: إلكانا بوهبوت، روم بريسلافسكي، إيفيتار ديفيد، جاي جلبوع-دلال، مكسيم هاركين، سيغيف كالفون، بار كوبرشتاين، إيتان مور، يوسف حاييم أوهانا، ألون أهل، وأفيناتان أور.

فيلم "سنرقص مجددًا" من إخراج يانيف موزر، وإنتاج HOT8، وSIPUR، وSlutzky Productions.