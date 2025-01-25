إسرائيل تأمر "الأونروا" بوقف عملياتها في القدس بحلول 30 يناير الجاري

أبلغ السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه "على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وقف جميع أنشطتها في القدس وإخلاء مبانيها بحلول 30 يناير/كانون الثاني الجاري".

تأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار الكنيست لقانون بأغلبية 92 صوتا مقابل 10، بعد شكوك حول تورط موظفين في الوكالة في مجازر السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وقال دانون إن "حماس ومنظمات إرهابية أخرى تسللت إلى الأونروا منذ فترة طويلة"وتابع"إن رفض الأمين العام المستمر الاعتراف بالأدلة التي قدمتها إسرائيل بشأن افتقار المنظمة إلى الحياد وتورطها في الإرهاب أجبر إسرائيل على التصرف بمسؤولية".

ويحظر التشريع الجديد على الأونروا الاحتفاظ بمكاتبها أو تقديم خدماتها أو القيام بأي أنشطة على الأراضي ذات السيادة الإسرائيلية. ويحظر قانون ثان أيضا أي تعاون بين الكيانات الإسرائيلية ووكالة الأمم المتحدة أو موظفيها.

ومن جهته قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن "الوكالة تنوي البقاء ومواصلة عملها في الأراضي الفلسطينية" رغم هذه العقبات. ومع ذلك، فهو يعترف بأن "غياب العلاقة البيروقراطية أو الإدارية يجعل البيئة التشغيلية أكثر تعقيدًا".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة أنه في حال التوقف القسري لأنشطة الأونروا، على أن"إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، ستكون ملزمة بضمان استمرارية الخدمات التي تقدمها الوكالة".

وتسعى إسرائيل إلى دفع وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة لتولي مسؤوليات الأونروا، لكن المنظمة الدولية تؤكد أن الوكالة "لا يمكن الاستغناء عنها في مهمتها لمساعدة الفلسطينيين".