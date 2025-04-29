مصدر لـ i24NEWS: بن غفير أجرى الزيارة إلى الولايات المتحدة لتحسين صورته

قال مصدر مقرب من وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير لقناة i24NEWS اليوم الثلاثاء إن رحلته إلى الولايات المتحدة كانت "محاولة لتحسين صورته" و"تطبيع وجوده في البلاد".

ورغم أن بن جفير معروف بأنه من المتعصبين اليمينيين، ويتعرض منذ فترة طويلة لانتقادات في إسرائيل والولايات المتحدة بسبب أيديولوجيته، إلا أن المصدر أشار إلى أنه سعى إلى تخفيف حدة لهجته.

وأضاف المصدر "كما تعلمون، هذه هي المرة الأولى له هنا، بالتأكيد كوزير، وعليك أن تتعلم كيف تتحدث هنا".

وتابع المصدر :"لا أعلم إن كنتم سمعتم يومًا أشخاصًا مثل [حاكم فلوريدا رون] ديسانتيس يتحدثون أو [الرئيس دونالد] ترامب - بن غفير كذلك،إنه لا يتحدث إليكم عن فلسفة معقدة، كما تعلمون".

تعامل بن غفير مع الرحلة كممثل للحكومة الإسرائيلية أكثر منه كممثل لنفسه أو لحزبه، عوتسما يهوديت، واستمع أكثر مما تحدث عند لقائه بمسؤولي الأمن وإنفاذ القانون وفرق الاستجابة الأولية.

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