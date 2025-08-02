"إدانة لحماس ودعوة لنزع سلاحها"| بيان دولي وقعت عليه مصر وقطر وتركيا والأردن

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قدمت مجموعة من الدول العربية، من بينها مصر والأردن وقطر وتركيا، وثيقةً إلى الأمم المتحدة الجمعة وقّعتها في إطار مؤتمرٍ لتعزيز حل الدولتين عُقد هذا الأسبوع في نيويورك. أدانت هذه الدول في الوثيقة حركة حماس، ودعتها إلى نزع سلاحها، وطالبت باستبعادها من أي سيناريو يتعلق بمستقبل غزة.

لجنة حل الدولتين عقدت اجتماعاتٍها في مقر الأمم المتحدة خلال الأيام الأخيرة، برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا. كما دعا البيان الذي وقّعته الدول إلى "إنهاء الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأدان تجويع السكان وأي خطة لتهجير السكان في القطاع".

وعلي صعيد متصل، أعلنت عدة دول خلال الأيام الأخيرة نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها في سبتمبر/أيلول. وفي ضوء تصريحات رئيس الوزراء البريطاني ورئيس الوزراء الكندي والرئيس الفرنسي حول نيتهم الاعتراف بدولة فلسطينية، تُقدّر إسرائيل أن دولًا أخرى ستقوم بنفس الخطوة.

ومن المرتقب تحرك دول إضافية نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال المؤتمر الذي بادرت إليه فرنسا والمملكة العربية السعودية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر/أيلول المقبل، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا وفنلندا ولوكسمبورج والبرتغال وسان مارينو، بالإضافة إلى الدول التي أصدرت بالفعل إعلانا مماثلا، بما في ذلك إسبانيا وأيرلندا ومالطا والنرويج.