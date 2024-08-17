الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من جنوده الاحتياطيين في غزة ليرتفع عدد القتلى إلى 332

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم السبت، عن مقتل ضابط اختياط في الكتيبة 8119 من لواء القدس يوتام اسحق بيليد، 34 عاما، خلال مواجهات وسط قطاع غزة"وتابع"يتحدر يوتام من روش هعاين. كما أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، عن مقتل جندي الاحتياط موردخاي يوسف بن شوم، 34 عاما، من جيفا بنيامين، سائق مركبة نقل ثقيل في الكتيبة 8119، لواء القدس (16)، الذي سقط خلال القتال وسط قطاع غزة.

ووفقا للمعلومات التي قدمها جيش الدفاع الإسرائيلي، فقد الرائد بيليد حياته في أعقاب انفجار قنابل زرعتها حماس على جانب الطريق في منطقة ممر نتساريم. ويسلط تكتيك حرب العصابات في المناطق الحضرية الضوء على التحديات التي تواجه القوات الإسرائيلية في هجومها البري في غزة.

وبمقتل جنود الاحتياط يرتفع إلى 332 عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء العملية البرية ضد حماس في غزة وخلال العمليات العسكرية على طول حدود قطاع غزة.

ووفقا للمعلومات التي قدمها الجيش الإسرائيلي، فقد الرائد بيليد حياته في أعقاب انفجار قنابل زرعتها حماس على جانب الطريق في منطقة ممر نتساريم. ويسلط تكتيك حرب العصابات في المناطق الحضرية الضوء على التحديات التي تواجه القوات الإسرائيلية في هجومها البري في غزة.