ايران ترد على نية ترامب تغيير اسم "الخليج الفارسي" الى "الخليج العربي" وتحذر من "رد عالمي قوي"

أدان وزير الخارجية الإيراني التقارير التي تتحدث عن خطط أميركية لإعادة تسمية الخليج الفارسي وتحويله إلى "الخليج العربي"، ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية ومسيئة للغاية. وحذر عراقجي من رد فعل إيراني عالمي قوي.

https://x.com/i/web/status/1920044267646361643 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وقال عراقجي "إن المحاولات ذات الدوافع السياسية لتغيير الاسم التاريخي للخليج الفارسي تشير إلى نية عدائية تجاه إيران وشعبها".

جاء هذا بعد تقرير لوكالة أسوشيتد برس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينوي الإعلان خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل عن تغيير اسم الخليج الفارسي إلى الخليج العربي أو خليج العرب، وذلك وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

دفعت الدول العربية باتجاه تغيير الاسم الجغرافي للمسطح المائي قبالة الساحل الجنوبي لإيران، بينما حافظت إيران على روابطها التاريخية بالخليج.

عُرف الخليج الفارسي بهذا الاسم على نطاق واسع منذ القرن السادس عشر، على الرغم من أن استخدام اسم "خليج العرب" أو "الخليج العربي" شائع في العديد من دول الشرق الأوسط. كما هددت حكومة إيران بمقاضاة جوجل عام 2012 بسبب قرار الشركة عدم تسمية هذا المسطح المائي إطلاقًا على خرائطها.