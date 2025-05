ايران ترد على نية ترامب تغيير اسم "الخليج الفارسي" الى "الخليج العربي" وتحذر من "رد عالمي قوي"

أدان وزير الخارجية الإيراني التقارير التي تتحدث عن خطط أميركية لإعادة تسمية الخليج الفارسي وتحويله إلى "الخليج العربي"، ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية ومسيئة للغاية. وحذر عراقجي من رد فعل إيراني عالمي قوي.

https://x.com/i/web/status/1920044267646361643