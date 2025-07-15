"نحن نرى كل شيء": كيف رد خامنئي على رسالة وزير الأمن الإسرائيلي السابق؟

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قبل نحو أسبوع، وجّه وزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت رسالةً شديدة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، كتب فيها: "لقد انهار حلمك النووي. الآن عليك الاختيار". في المقابل، ردّ خامنئي اليوم (الثلاثاء)، قائلاً إن كلام غالانت جزءٌ من حملة دعائية و"عملية نفسية".

كتب غالانت إلى خامنئي: "لم نلتقِ قط، لكنني متأكد من أننا نعرف الكثير عن بعضنا البعض. أعرفك منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، ودرستُ كل مرحلة حاسمة في قيادتك. تابعتُ قراراتك، ورؤيتك للعالم، وشبكة المبعوثين التي بنيتها في جميع أنحاء المنطقة. لم أفهم أهدافك فحسب، بل فهمتُ أيضًا الأساليب التي كنتَ تعتقد أنك ستستخدمها لتحقيقها".

شرح غالانت بالتفصيل كيف نجحت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في تفكيك خطط إيران لتدمير إسرائيل. "كنت مسؤولاً عن تحويل عقود من الاستخبارات الإسرائيلية إلى خطة عسكرية واحدة ومنسقة. خطة اخترقت "حلقة النار" كما يخترق سكين ساخن الزبدة، وأدت في النهاية إلى سقوطها. ما حدث في يونيو لم يكن جولة قتال أخرى، بل كان انهيارًا استراتيجيًا لنظام بُني على مدى أربعة عقود."

لقد قامت إسرائيل بشكل منهجي بتفكيك قيادة حماس، ومخابئ أسلحة حزب الله، ومصانع الصواريخ. حلقنا فوق طهران كما حلقنا فوق تل أبيب. قضينا على كبار القادة والعلماء. هاجمنا أنظمة صواريخ أرض-أرض لديكم، وسحقنا نظام دفاعكم الجوي. تراجع برنامجكم النووي وبنيتكم التحتية سنوات إلى الوراء، كما أشار.

حتى أن وزير الإمن السابق كتب عن عمق الاختراق الاستخباراتي الإسرائيلي لإيران، والذي يُفضي إلى كشف كل تحركات المرشد الأعلى. "إلى جانب الأضرار المادية، انكشفت حقيقة أعمق: نرى كل شيء. نسمع كل شيء. نحن في كل مكان. كنا نعرف جداولكم، ومواقع أنشطتكم، ووسائل إعلامكم، ومحادثاتكم مع حلفائكم المقربين، الذين رحل معظمهم عنكم، في بيروت ودمشق وطهران. جداولكم الزمنية، وخططكم للطوارئ، ونقاط ضعفكم. من أكثر من جانب، كنا نعرف عنكم أكثر مما تعرفون أنتم عن أنفسكم.".

في الختام، كتب غالانت عن الخيارات المتاحة لإيران من الآن فصاعدًا - إما العودة إلى خطط تدمير إسرائيل، أو إعادة بناء بلدها وشعبها. "لديك خيارات. لكن أيًا منها ليس سهلًا، وجميعها بعيدة كل البعد عن الكمال. يمكنك محاولة إعادة بناء مبعوثيك. لكننا سندمرهم. نعرف كيف نهدم في أشهر ما استغرق بناؤه عقودًا؛ يمكنك تسريع التطوير النووي. لكن ما تبنيه - سنراه بالتأكيد، ونشله، ونواجه صعوبة في إعادة بنائه؛ يمكنك محاولة التفاوض. لكن هل نظامك قادر على تقديم التنازلات التي يتطلبها هذا المسار؟

"بينما تفكر في خطواتك التالية، فكّر في كيفية معرفتنا بشعبك، ودوره، وأين يعيش. وأنت تنظر حولك، اسأل نفسك: من هو المخلص حقًا؟ الآن عليك الاختيار: مواصلة السعي للحصول على الأسلحة النووية؛ محاولة إعادة بناء الأسلحة التقليدية، أو وقف حربك ضد دولة صغيرة ومصممة، على بُعد ألف كيلومتر من حدودك، والتركيز على رفاهية ومستقبل شعبك. إذا أخطأت في اختيارك مرة أخرى، فسنكون معك."

من جهة أخرى، ردّ المرشد الأعلى الإيراني على تصريحات غالانت عبر موقعه الرسمي. وكتب خامنئي أن "تحليل محتوى الرسالة يُظهر أننا نواجه دعاية نفسية واسعة النطاق". وأضاف أن "غالانت يُقدّم صورة مُبالغ فيها عن التفوق الاستخباراتي الإسرائيلي. إن ادعاء رصد جميع التحركات، والسيطرة الكاملة على هيكل صنع القرار في إيران، بل وحتى معرفة القرارات قبل اتخاذها، كل هذا يُمثّل صورة مُبالغ فيها عن القدرات الإسرائيلية".