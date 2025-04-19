تقرير: رغم معارضة ترامب.. إسرائيل لا تستبعد الهجوم على إيران

لا تستبعد إسرائيل شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية خلال الأشهر المقبلة، رغم أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن الولايات المتحدة غير مستعدة لدعم مثل هذه الخطوة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء اليوم (السبت).

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، عرضت إسرائيل على إدارة ترامب سلسلة من الخيارات لمهاجمة منشآت إيرانية، بما في ذلك بعض الخيارات المحددة في أواخر الربيع والصيف، وفقا لمسؤول إسرائيلي وشخصين آخرين مطلعين على الأمر. وأضافوا أن "الخطط تتضمن مزيجا من الغارات الجوية وعمليات الكوماندوز بدرجات متفاوتة من الشدة والتي قد تضر بقدرة طهران على تسليح برنامجها النووي".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الأربعاء أن ترامب أبلغ نتنياهو خلال اجتماع في البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر أن واشنطن تريد إعطاء الأولوية للمحادثات الدبلوماسية مع طهران وأنه غير مستعد لدعم هجوم على المنشآت النووية للبلاد في الأمد القريب.

وأضاف التقرير أن "المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون الآن أن جيشهم قادر بدلا من ذلك على مهاجمة إيران بطريقة محدودة تتطلب دعما أميركيا أقل". سيكون هذا الهجوم أصغر بكثير مما اقترحته إسرائيل في البداية. ومن غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستُقدم على مثل هذا الهجوم، ومتى ستُقدم عليه، خاصة مع بدء المحادثات بشأن الاتفاق النووي. ومن المرجح أن تُنفّر هذه الخطوة ترامب، وقد تُعرّض الدعم الأمريكي الأوسع لإسرائيل للخطر.

وكان ترامب قد أشار الخميس الماضي إلى إلغاء الهجوم الإسرائيلي على إيران والذي كان مقررا في مايو/أيار المقبل. "لا أستطيع أن أقول إنني ألغيت ذلك، فأنا لست في عجلة من أمري للقيام بذلك لأنني أعتقد أن إيران لديها الفرصة للعيش بسعادة دون موت، وهذا هو خياري الأول"، أوضح. "إذا كان هناك خيار ثانٍ، أعتقد أنه سيكون سيئًا جدًا بالنسبة لإيران، وأعتقد أن إيران تريد التحدث".