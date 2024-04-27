سرقة تمثال أوزوريس من المتحف المصري الكبير تحيل 3 مسؤولين إلى محكمة الجنايات

أصدرت النيابة العامة المصرية أمس الجمعة قرارًا بإحالة 3 مسؤولين في المتحف المصري الكبير إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة تمثال للإله أوزوريس يعود إلى العصر الفرعوني المتأخر.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2012، عندما قام المتهمون، وهم رئيس قسم الآثار اليونانية والرومانية في المتحف المصري الكبير مسعد مبروك، ومدير إدارة اختيارات القطع الأثرية للعرض المتحفي محمد بدر الدين، والمدير السابق لشؤون الآثار والمعلومات محمد عطوة، باستغلال وظائفهم لسرقة تمثال أوزوريس البرونزي من مخزن المتحف.

وبحسب التحقيقات، فقد قام المتهمون بتزوير السجلات الخاصة بالتمثال لإخفاء جريمة السرقة، مدّعين أنه اختفى. ولم يتم اكتشاف السرقة إلا عام 2019، خلال عملية جرد روتينية في مخازن المتحف.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم السرقة الجنائية، والتزوير في محررات رسمية، وإساءة استخدام السلطة.

ومن المقرر أن تنظر محكمة الجنايات القضية في أقرب وقت، ويُقدر عمر تمثال أوزوريس المسروق بنحو 2500 عام.

كما يُعد التمثال من القطع الأثرية النادرة والقيمة، حيث أنه مصنوع من البرونز الخالص، فيما نفى المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم، مدّعين أنهم أبرياء.

ردود الفعل:

وأثارت هذه القضية غضبًا واسعًا في مصر، حيث اعتبرها الكثيرون دليلًا على الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية. ودعا بعض النشطاء إلى إجراء إصلاحات شاملة في وزارة الآثار المصرية لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.