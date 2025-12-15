بعد الزيارة إلى المحكمة - خطوة المعارضة ضد أوحانا ورئيس برلمان باراغواي

كما نُشر في i24NEWS: حزب "يش عتيد" وسائر أعضاء المعارضة قاطعوا اليوم (الإثنين) جلسة الكنيست خلال زيارة رئيس برلمان باراغواي، الدكتور راؤول لاتوري. خلفية هذه الخطوة هي احتجاج على زيارة المسؤول - إلى جانب رئيس الكنيست أمير أوحانا - لمحاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

كما هو معلوم، د. لاتورا الذي يزور هذه الأيام إسرائيل, وصل إلى الهيئة العامة للكنيست في ساعات الظهر. قبيل الزيارة، طلب أوحانا في اجتماع رئاسة الكنيست من أعضاء المعارضة الحضور إلى الجلسة العامة وتكريم رئيس برلمان باراغواي. كما طلب أوحانا من حزب "يش عتيد" تأجيل اجتماع الكتلة الخاص بهم، والذي كان مقررًا أيضًا لساعات الظهر.

لقاؤه مع نتنياهو، الذي جرى في قاعة المحكمة وأثار انتقادات واسعة في الساحة السياسية الإسرائيلية، دفع حزب "يش عتيد" وباقي أحزاب المعارضة إلى اتخاذ هذه الخطوة. الجلسة، التي كان من المفترض أن تستمر حتى ساعات الظهر، تم تقصيرها بشكل كبير بسبب اللقاء بين الاثنين.

Knesset Speaker's Communication

بعد المحادثة، قال رئيس برلمان باراغواي: "نحن هنا لكي نعبر عن دعمنا الكامل. أنا معجب بك وأعتقد أنك واحد من القادة المهمين في العالم الحر. أخي هنا (رئيس الكنيست) أخبرني كم أن هذه المحاكمة غير عادلة".