الإمارات تعمل على إنشاء قوة متعددة الجنسيات لفتح مضيق هرمز

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، صباح اليوم (الجمعة)، أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز إنشاء قوة بحرية متعددة الجنسيات لإعادة فتح مضيق هرمز.

الدولة الخليجية أوضحت لحلفائها في الغرب أنها مستعدة لنشر قواتها البحرية كجزء من الخطة لفتح المضيق، وهي الآن تعمل على حشد دعم حلفائها والأمم المتحدة لتشكيل تحالف يضمن مروراً آمناً للسفن في المضائق.

مصدر مطلع على التفاصيل قال لصحيفة فاينانشال تايمز: "التركيز هو على إنشاء قوة دولية واسعة النطاق قدر الإمكان. ليس الأمر مسألة الذهاب إلى الحرب مع إيران". حتى الآن فقط البحرين أيدت الخطة، بينما لا تزال دول أخرى تدرس خطواتها بهذا الشأن.

الوزير الإماراتي الكبير، سلطان الجابر، الذي ناقش الموضوع مع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في واشنطن هذا الأسبوع، قال إن "إيران تحتجز هرمز كرهينة، وكل دولة تدفع الفدية - في محطة الوقود، في السوبرماركت وفي الصيدلية".

هذا الأسبوع أفيد بأن السعودية والإمارات تقتربان من اتخاذ قرار بالانضمام بشكل نشط للقتال ضد إيران، وذلك في أعقاب هجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة إيرانية استهدفت منشآت طاقة والعاصمة السعودية الرياض، وتهدد استقرارهما الاقتصادي.

في غضون ذلك، الولايات المتحدة تدرس حالياً إرسال حوالي 10,000 قوات برية إضافية إلى الشرق الأوسط، وذلك بالإضافة إلى 5,000 من جنود المارينز والمظليين من الفرقة 82 الذين هم بالفعل في طريقهم إلى المنطقة. ويأتي هذا التقرير بعد أن أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عن نيته فتح مضيق هرمز، مع أو بدون حلفاء الولايات المتحدة.