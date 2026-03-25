سمحَت المحكمة بنشر لائحة الاتهام التي قُدِّمت قبل عدة أسابيع من قبل نيابة الدولة إلى المحكمة المركزية في القدس ضد شقيقين في العشرينات من عمرهما، من سكان منطقة القدس، بتهم مخلفات أمنية خطيرة، بعد أن أقاما علاقة مع عميل أجنبي نيابةً عن إيران ونقلا له معلومات ومضامين مختلفة مقابل دفع أموال.

خلال عام 2025، تواصل أحد المتهمين مع جهة إيرانية عبر تطبيق تليغرام، ووافق على تنفيذ مهام مختلفة لها مقابل أموال تم تحويلها إليه بعملات رقمية. لاحقًا، شارك المتهم أخاه في النشاط، وتصرفا معًا على مدى فترة زمنية. في إطار هذا الاتصال، نقل المتهم معلومات ومواد ظهرت وكأنها ذات طابع أمني، وانتحل شخصية آخرين، من بينهم جندي في وحدة استخبارات، واستعمل وسائل تكنولوجية، بما في ذلك أدوات الذكاء الاصطناعي، من أجل خلق عروض وهمية. بالإضافة إلى ذلك، أقام المتهمان اتصالًا مع عميل أجنبي ونقلا له مواد ومعلومات مختلفة، مع أن بعض هذه المواد لم تعكس بالضرورة معلومات موثوقة.

وفقاً للائحة الاتهام, نقل الإخوة للمشغّل الإيراني أسماء وتفاصيل هوية زوجين إيرانيين عثروا عليهم بالصدفة على تلغرام وادعوا زوراً أنهما متعاونان مع إسرائيل. وزعموا أيضاً أن الرجل ساعد في اغتيال كبار المسؤولين الإيرانيين من خلال مراقبتهم، وتسجيل أوقات خروجهم ودخولهم وما شابه ذلك. كما زعموا أن المتعاون المزعوم تلقى تدريباً على تشغيل طائرة مسيرة مفخخة وقيادة دراجة نارية، بالإضافة إلى أكاذيب أخرى.

كما يتبين من لائحة الاتهام، فإن المتهمين تلقوا مقابل نشاطهم مدفوعات بعملات رقمية، حيث تم تنفيذ بعض العمليات وهم على علم بأن الجهة المعنية هي جهة معادية تعمل ضد دولة إسرائيل. نُسبت إلى المتهمين في لائحة الاتهام تهم الاتصال بعميل أجنبي، نقل معلومات للعدو، نقل معلومات قد تفيد العدو، وانتحال صفة شخص آخر. أمرت المحكمة باعتقال أحد المتهمين حتى نهاية الإجراءات القانونية ضده.

تؤكد النيابة العامة أنه في الفترة التي تواجه فيها دولة إسرائيل تهديدات أمنية مستمرة، فإن أي تواصل مع جهات معادية ونقل معلومات، حتى وإن لم تكن دقيقة، قد يُستخدم من قبل العدو ويضر بأمن الدولة، ولذلك سيتم التعامل معه بصرامة.