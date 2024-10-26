إيران: الحرس الثوري يعلن مقتل أربعة من عناصره بالهجوم الإسرائيلي

أعلن الحرس الثوري الغيراني في بيان، مسشاء اليوم السبت، عن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإسرا~يلي على إيران إلى أربعة قتلى اثنان منهما من عناصر الحرس الثوري. وفقا ما نقلته عنه وكالة "صابرين". في المقابل أكد مسؤول إسرائيلي أن الرد الإسرائيلي حقق أهدافه.

جاء هذا بعد ساعات من إعلان الحرس الثوري في بيان مقتضب أن العنصرين قتلا أثناء التصدي للمقذوفات الإسرائيلية، "في سبيل الدفاع عن أمن البلاد ومنع المساس بمصالحها"، بحسب ما نقلت وكالة تسنيم.

بالتزامن أكدت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني أن الضربات الإسرائيلية تسببت في خسائر محدودة، وشددت على أن الأوضاع العامة في البلاد عادية، مضيفة أن حركة الطيران استؤنفت بشكل طبيعي، بعدما علقت لساعات فجرا. وأعربت عن اعتزاز البلاد قاطبة بالدفاعات الجوية، قائلة "نحيي قوات الدفاع الجوي، ونؤكد اعتزازنا بها" حسب ما أفادت وكالة مهر للأنباء شبه الرسمية.

أتى ذلك، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي رسمياً انتهاء هجومه، لافتا إلى أنه طال منشآت تصنيع صواريخ، ومنظومات دفاع، فضلا عن دفاعات جوية أخرى.كما حذر طهران من أنها "ستدفع ثمنا باهظا في حال اقترفت أي اعتداء جديد".

بدورها، دعت واشنطن طهران إلى عدم التصعيد. واعتبر مسؤول أميركي رفيع أن "ما حدث يجب أن يكون نهاية المواجهة بين إسرائيل وإيران".كما حذر من أنه في حال "اختارت السلطات الإيرانية الرد فإن أميركا جاهزة للتصدي"، وفق ما نقلت رويترز.