نتنياهو يهاجم ممداني: أصلح ما دمرته في نيويورك قبل مهاجمة إسرائيل

هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم (الأحد) رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، بعد أن هدد الأخير بالسعي لاعتقاله - في حال هبوطه في أراضي المدينة، وذلك رغم أن الولايات المتحدة ليست طرفًا في اتفاقية جنيف وليست خاضعة للمحكمة في لاهاي. وقال نتنياهو: "عليه أن يركز على إصلاح الضرر الذي تسبب به للمدينة".

نشر نتنياهو تغريدة طويلة على الحساب الرسمي لديوان رئيس الحكومة على منصة X، وصف فيها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بأنها محكمة تتجاهل معايير القانون والعدالة، وأكد أنه لا توجد لها صلاحية قضائية على الأمريكيين أو الإسرائيليين.

"أمر الاعتقال المزيف صدر عن المدعي العام السابق كريم خان، قبل أيام قليلة من نشر الاتهامات ضده بشأن سلوك جنسي غير لائق"، كُتب، "وهذا محاولة واضحة من خان لتحويل انتباه الرأي العام عنه، والدفاع عن نفسه من الانتقادات".

وجاء أيضًا في النص: "تحت قيادة رئيس الحكومة نتنياهو، اتخذت إسرائيل خطوات غير مسبوقة في زمن الحرب لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين خلال المواجهة مع حماس، وهي منظمة إرهابية قاتلة تستخدمهم كدروع بشرية وتحاول إيذاء المدنيين الإسرائيليين الأبرياء".

في ختام بيانه، شدد نتنياهو: "بدلاً من دعم السلوك الإجرامي لخان - يجب على السيد ممداني أن يركز على إصلاح الضرر الذي لحق بنيويورك نتيجة سياسته. مثل كريم خان، يبدو أن ممداني مهتم بتحويل انتباه الجمهور عن أفعاله ومهاجمة زعيم الدولة اليهودية والديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".

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وكما هو معلوم، صرح رئيس بلدية نيويورك الليلة الماضية، خلال مقابلة أجراها أمس مع "نيويورك تايمز"، إن البلدية لا تزال تناقش إمكانية اعتقال رئيس الحكومة إذا جاء إلى نيويورك لإلقاء كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر. وقال ممداني في برنامج "المقابلة" لصحيفة نيويورك تايمز: "أعتقد أن مكان رئيس الوزراء نتنياهو هو في لاهاي".

أوضح ممداني أنه ليس من الواضح ما إذا كان لديه الصلاحية القانونية لأمر شرطة نيويورك، التي يشرف عليها، باعتقال زعيم أجنبي مثل نتنياهو، لكنه قال إنه في "حوار نشط" مع القسم القانوني في المدينة حول هذا الموضوع. وأضاف: "ما يسمح لي به القانون في نيويورك، هذا ما سنفعله، لكننا لن نكتب قوانين خاصة بنا لهذا الغرض".