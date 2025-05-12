بعد 40 عامًا: الحركة الكردية السرية في تركيا تعلن عن نزع سلاحها

وافقت الحركة الكردية السرية المسلحة "بي كي كي" على نزع سلاحها بعد 40 عاما من إنشائها من أجل إنهاء الصراع مع تركيا، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء صباح اليوم (الاثنين). وتعتبر هذه خطوة تاريخية قد تعزز طموحات تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، في أن تصبح قوة إقليمية.

اختار حزب العمال الكردستاني نزع سلاحه وحل نفسه في مؤتمر عقد الأسبوع الماضي، وفقًا لوكالة ANF المؤيدة للأكراد، بعد إعلان وقف إطلاق النار في الأول من مارس/آذار. وكانت المجموعة موالية للقوات الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة، وقد يخفف القرار التوترات بين أنقرة وواشنطن بشأن مستقبل الأكراد وتعاون القوات في جنوب شرق تركيا.

جعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حل الصراع الكردي، الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص على مدى العقود الأربعة الماضية، هدفا محوريا في سعيه إلى إحباط ما يراه التهديد المتزايد للقومية الكردية في المنطقة. وإذا نجحت هذه الخطوة، فإنها ستعزز طموحات تركيا في إعادة تشكيل الشرق الأوسط وتعزز الدعم لأردوغان في سعيه لإعادة كتابة الدستور وتمديد حكمه المستمر منذ عقدين من الزمان.