قضية خطيرة : انتحل شخصية موظف شاباك وتسلل لمناطق سرية في مطار بن غوريون

نشر أول: اعتقلت السلطات الإسرائيلية رجلا في الأربعينيات من عمره ذو سجل جنائي حافل بشبهة قيامه خلال الأسابيع الأخيرة انتحال صفة موظف من جهاز الأمن العام - الشاباك باستخدام بطاقة مزورة. كما تمكن من التسلل إلى مناطق مصنفة سرية في منطقة مطار بن غوريون. وإذا لم يكن هذا كافيًا، فقد توجه أيضًا إلى مراقبي الحدود وحتى استجوب مسافرين كما لو كان رجل أمن.

في تفتيش أجرته الشرطة للسيارة التي كان يستخدمها، والتي اتضح أنها سيارة أحد أفراد وحدة الطوارئ، عُثر على بطاقات هوية مزورة إضافية، مما يثير الشكوك في نيته استخدامها لأغراض احتيالية أخرى. كما ضُبط مسدس، وإن كان مصنوعًا من البلاستيك، وهي أيضًا أشياء قيد الفحص حاليًا.

الأغرب في هذه القصة هو أنه في مرحلة ما، قرر ببساطة تمثيل نفسه في جلسات المحكمة، خلال استجوابه ادعى من بين أمور أخرى أن الشهادة التي وجدت بحوزته هي وثيقة وجدها في المحطة، وأراد تسليمها لرجل من قوات الأمن، وأنه وصل إلى هناك لأن صديقه عاد من الخارج وكل ما أراده هو إعادة السيارة له. كيف نقول، هذا لا يتوافق تمامًا مع الأدلة التي بحوزة الشرطة.

قال مصدر في التحقيق لقناة i24NEWS إن القضية معقدة جدًا، ومن المحتمل أن يكون هناك متورطون إضافيون، وحسب المحكمة، فإن المخالفات خطيرة إلى درجة أنهم حتى أوصوا بالنظر في تحويل الملف للتحقيق من قبل الشاباك، أو على الأقل إشراك جهاز الأمن العام في هذا التحقيق.