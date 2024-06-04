الكشف عن شبكة حوثية سرية لغسيل الأموال والسيطرة على الاقتصاد اليمني

كشفت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسيل الأموال في اليمن عن مخطط خطير لزعيم جماعة الحوثي، عبد الملك الحوثي، يقضي بإنشاء شبكة مالية سرية لغسل الأموال وتمويل أنشطته.

وتعمل هذه الشبكة، التي يديرها ما يسمى بجهاز الأمن والمخابرات الحوثي، تحت إشراف مباشر من مكتب زعيم الجماعة.

وتتكون الشبكة من عشرة قياديين حوثيين يتولون مهام مزدوجة تجمع بين الأمن والاقتصاد، بهدف السيطرة الكاملة على الاقتصاد اليمني والتهرب من العقوبات الدولية المفروضة على الجماعة.

كبار مسؤولي الشركات الحوثية السرية:

1. محمد عباس قاسم عامر (أبو خليل)

وكيل جهاز الأمن والمخابرات.

يشرف على عمليات تبييض الأموال والقطاع الاقتصادي للحوثيين.

يدير شبكة مالية معقدة لتمويل الأنشطة الاستخباراتية المرتبطة بإيران.

يعتبر من أهم العناصر المتحكمة في الاقتصاد السري للجماعة.

تربطه صلة قرابة بعبد الملك الحوثي من خلال زواجه من ابنته عبد الإله الحمران.

2. حسن الكحلاني (أبو شهيد)

وكيل القطاع الخارجي لجهاز الأمن والمخابرات.

يشغل منصب وكيل ثانٍ في جهاز الأمن والمخابرات.

يتولى مهام قمعية ضد الشخصيات التجارية والسياسية.

3. محمد أحمد الطالبي (أبو جعفر الطالبي)

مساعد وزير الدفاع لشؤون الدعم اللوجستي.

مدير دائرة المشتريات بوزارة الدفاع.

يشرف على شراء وتخزين ونقل الأسلحة للجماعة.

ينتمي إلى عائلة مقربة من عبد الملك الحوثي.

يشغل أفراد عائلته مناصب حساسة في مجال غسل الأموال عبر مختلف القطاعات.

من بينهم عبدالله حسين الطالبي الذي يعمل مع مؤيد المؤيد، شقيق القيادي الحوثي في لندن أحمد المؤيد.

4. خالد محمد خليل

رئيس الدائرة الاقتصادية لجهاز الأمن والمخابرات.

يتولى جباية الأموال والضرائب من شركات الصرافة والشركات التجارية في اليمن.

مارس انتهاكات ضد التجار ورجال الأعمال الذين رفضوا تبييض الأموال للحوثيين.

يتمتع بسمعة طيبة في المجال المالي، حيث شغل سابقًا منصبًا في القطاع المالي لجهاز الأمن القومي.

5. عبد الله المتميّز (أبو قاسم)

يدير دائرة المشتريات المالية لجهاز الأمن والمخابرات.

يشرف على شبكة مالية معقدة تشمل شراء الأصول العقارية والممتلكات باهظة الثمن لقيادات الحوثيين.

يتعاون مع القيادي الحوثي عبد الملك محمد عاطف في هذه المهمة.

يخضع للتحقيق حاليًا في قضايا فساد مرتبطة بقيادات حوثية.