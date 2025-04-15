خبير سياسي:"رد حكومة دمشق على واشنطن لم يحل قضية مشاركة المقاتلين الأجانب بمواقع قيادية"

على خلفية التقارير عن تسليم روسيا ردها الى واشنطن بخصوص المطالب الأمريكية للتمهيد لرفع العقوبات عن سوريا، صرح حازم العبرا- رئيس شركة فرونتيرز الاستشارية أنه اطلع على وثيقة الرد التي سلمتها دمشق الى واشنطن ووصف إن "الرد مقبول لكنه غير كافٍ ، ما وصل لا يكفي لتغيير وجهة النظر الأمريكية"، جاء ذلك خلال مداخلته في برنامج "هذا المساء" الذي تقدمه لورين وهبي ، لمتابعة المداخلة في الفيديو المرفق

وأضاف العبرا :"وصل الأحد رد الحكومة السورية على الطلبات الأمريكية من الإدارة السورية الجديدة والتي سلم لها قبل نحو شهر، اطلعت على وثيقة الرد، ما وصل الى الحكومة الأمريكية، لا يكفي لتغيير وجهة النظر الأمريكية" وتابع "لم يعلن عن الرد رسميا، الرد مقبول لكنه غير كاف لتغيير وجهة النظر الأمريكية".

وأوضح العبرا :" القضايا الإشكالية لم يتم معالجتها بشكل كاف، مثل مشاركة المقاتلين الأجانب في مواقع قيادية، والشأن الإسرائيلي والشأن الفلسطيني" وتابع "هناك طلبات محددة كان بها تجاوب إيجابي من الإدارة الأمريكية مثل السلاح الكيماوي والملف الإيراني".

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