خبير سياسي:"رد حكومة دمشق على واشنطن لم يحل قضية مشاركة المقاتلين الأجانب بمواقع قيادية"

خبير سوري يؤكد خلال مشاركته في برنامج "هذا المساء" اطلاعه على وثيقة الرد السوري على الطلبات الأمريكية "الرد مقبول لكنه غير كاف"

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
تُظهر هذه الصورة المنشورة من الرئاسة السورية الرئيسَ السوري المؤقت أحمد الشرع وهو يُلقي كلمةً في دمشق بتاريخ 29 مارس/آذار 2025.
تُظهر هذه الصورة المنشورة من الرئاسة السورية الرئيسَ السوري المؤقت أحمد الشرع وهو يُلقي كلمةً في دمشق بتاريخ 29 مارس/آذار 2025. Syrian Presidency / AFP

على خلفية التقارير عن تسليم روسيا ردها الى واشنطن بخصوص المطالب الأمريكية للتمهيد لرفع العقوبات عن سوريا، صرح حازم العبرا- رئيس شركة فرونتيرز الاستشارية أنه اطلع على وثيقة الرد التي سلمتها دمشق الى واشنطن ووصف إن "الرد مقبول لكنه غير كافٍ ، ما وصل لا يكفي لتغيير وجهة النظر الأمريكية"، جاء ذلك خلال مداخلته في برنامج "هذا المساء" الذي تقدمه لورين وهبي ، لمتابعة المداخلة في الفيديو المرفق

Video poster
خبير سياسي:"رد سوريا على الطلبات الأمريكية لم يعالج بصورة كافية قضايا مثل مشاركة الأجانب بمواقع قيادية"

وأضاف العبرا :"وصل الأحد رد الحكومة السورية على الطلبات الأمريكية من الإدارة السورية الجديدة والتي سلم لها قبل نحو شهر، اطلعت على وثيقة الرد، ما وصل الى الحكومة الأمريكية، لا يكفي لتغيير وجهة النظر الأمريكية" وتابع "لم يعلن عن الرد رسميا، الرد مقبول لكنه غير كاف لتغيير وجهة النظر الأمريكية".

وأوضح العبرا :" القضايا الإشكالية لم يتم معالجتها بشكل كاف، مثل مشاركة المقاتلين الأجانب في مواقع قيادية، والشأن الإسرائيلي والشأن الفلسطيني" وتابع "هناك طلبات محددة كان بها تجاوب إيجابي من الإدارة الأمريكية مثل السلاح الكيماوي والملف الإيراني".

الحلقة كاملة:

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات