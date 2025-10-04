على خلفية المفاوضات: نتنياهو يستدعي بن غفير وسموتريتش إلى اجتماع مساء اليوم السبت

على ضوء المفاوضات الجارية بعد موافقة حماس على خطة ترامب، استدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير إلى اجتماع، مساء اليوم السبت، ومن المتوقع أن يُدلي نتنياهو ببيان الساعة الثامنة مساءً.

وعقب قداس السبت، ردّ عضو الكنيست بيني غانتس على تقارير تفيد بإحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق، قائلاً إن حزبه سيبذل قصارى جهده "لإنجاحه، وسنحرص على ألا تُقوّض السياسات الضيقة الأفق خطة الرئيس ترامب". وأضاف غانتس: "أمامنا طريق طويل ومعقد حتى نستعيد جميع أسرانا ونستبدل نظام حماس".

وكانت حماس، قد أعلنت الليلة المنصرمة استعدادها للدخول في مفاوضات فورية. اتُخذ القرار بعد مشاورات مكثفة داخل مؤسساتها القيادية وبين القوى والفصائل الفلسطينية. لم تتطرق الحركة إلى قضيتي إبعاد كبار المسؤولين أو نزع سلاحهم، ويبدو أنها مهتمة بالمشاركة في إدارة القطاع "في اليوم التالي".

وردّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "حماس مستعدة للسلام، وعلى إسرائيل أن تتوقف عن قصف غزة". اعتبر المسؤولون الإسرائيليون رد حماس سلبيًا. بعد إعلان الرئيس ترامب بوقت قصير، أعلن مكتب نتنياهو يوم السبت أن إسرائيل تستعد للمرحلة الأولى من خطة الإفراج الفوري عن جميع المختطفين.

لاحقًا، صرّح رئيس الأركان زامير بأن "جميع قدرات الجيش الإسرائيلي ستُخصّص لحماية قواتنا". وأوضح مصدر إسرائيلي أن وقف المناورات ليس جزءًا من وقف إطلاق النار الرسمي الذي سيدخل حيز التنفيذ، بل هو إجراء يسمح لحماس بالبدء في التحضير لإطلاق سراح الرهائن.