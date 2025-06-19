حصري: فصيل كردي إيراني يسعى للتواصل مع الجيش الإسرائيلي

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صرحت جماعة كردية مسلحة لقناة i24news بأن لديها مئات المقاتلين على أهبة الاستعداد، وتسعى للتواصل مع الجيش الإسرائيلي.

صرح مسؤول في حزب حرية كردستان بأن مقاتليهم يتمركزون بشكل رئيسي في العراق، مع وجود عشرات الخلايا داخل إيران. وأضاف المسؤول أن قوات النظام انتشرت بكثافة خلال الليلتين الماضيتين في المدن الكردية الإيرانية، في المنطقة التي يطلقون عليها اسم "روجهلات"، أو شرق كردستان.

هناك فصائل كردية متعددة في إيران والعراق؛ منها كومله، والحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وحزب الحياة الحرة الكردستاني، وغيرها.

أصدر كلٌّ من حزب الحياة الحرة الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وكومله بياناتٍ تنأى فيها عن المُثُل الانفصالية، وتركز بدلاً من ذلك على الهدف الوطني المتمثل في تعزيز حقوق الأكراد، أياً كان من يقود إيران.

بالنسبة لكوملة والحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، ليس من الواضح ما إذا كان النظام سيسقط حقًا. نقلت 964media عن أحد القادة قوله: "يبدو أن إسرائيل لا تريد تغيير النظام في إيران. لو أرادوا، لقاموا باقتحام سجن إيفين في طهران وسجون مماثلة في مدن أخرى. لهذا السبب يجب أن نبقى بعيدين عن هذا الأمر".

كان هناك بعض الغموض في رسالة إسرائيل حول ما إذا كانت تسعى لتغيير النظام في إيران كهدف حرب أم لا.

يشعر بعض الأكراد بالقلق من السعي لتنصيب نجل الشاه، رضا بهلوي، وهو شخص يتمتع بشعبية كبيرة في الشتات الإيراني ويبدو أنه قد أسر الجماهير الغربية.

وعندما سُئل عما إذا كان بهلوي مقبولًا على الأقل كشخصية انتقالية، قال مسؤول حزب استقلال كردستان: "كان والد رضا بهلوي وجده قاتلين لقادة ونشطاء أكراد. خلال حكمهما، لطخا كردستان بالدماء".

كان جيران أوزجان، من معهد السلام الكردي، أكثر دبلوماسية، إذ يقول إن رضا بهلوي سيكون مشابهًا لحميد كرزاي، الرئيس الأفغاني المدعوم من الولايات المتحدة، ويضيف أوزجان: "إنه ببساطة لا يحظى بالدعم الشعبي اللازم".

تمكن الأكراد من إقامة دولة شبه مستقلة لأنفسهم من حطام الغزو الأمريكي للعراق، بعد أن قمعهم صدام حسين لعقود.

في سوريا، تمكن الأكراد، الذين دعمهم الغرب في معركتهم ضد داعش، من التشبث بحكم ذاتي محدود في وطنهم، على الرغم من الجهود الحثيثة التي يبذلها الجيش التركي، الذي يحتل أجزاءً من شمال سوريا، والذي ينفذ عمليات قصف منتظمة للمدنيين الأكراد تحت ستار محاربة إرهاب حزب العمال الكردستاني.

يقول أوزجان إن عملية السلام المتسارعة التي يقودها الرئيس رجب طيب أردوغان مع حزب العمال الكردستاني يمكن رؤيتها من هذا المنظور.

يبدو أن هناك بعض الحماس لإمكانية حدوث أمر مماثل في إيران. يقول حزب العمال الكردستاني إنه يريد دولة تعددية تُحترم فيها حقوق الجميع. يأتي هذا في وقت حساس، حيث تُطلق صواريخ خامنئي على إسرائيل لليوم السادس على التوالي.

يخشى بعض الملكيين الفرس من أن يدفع احتمال الانفصال الإقليمي الإيرانيين، الذين أصيبوا بالفعل بصدمة جراء هجوم سريع ومدمر للجيش الدفاع الإسرائيلي، إلى العودة إلى النظام.

بالإضافة إلى ذلك، يخشى بعض الأكراد في المنطقة أن يُعرّضهم الحديث الانفصالي للخطر في كل من إيران والعراق، إذ لطالما تحمل أكراد إيران وطأة النظام الإسلامي القمعي. جينا مهسا أميني، الشابة التي قُتلت لارتدائها الحجاب بشكل غير صحيح، كانت كردية.

كان الأكراد هم من ابتكروا شعار "جن، جياد، آزادي" أو "المرأة، الحياة، الحرية" - الشعار الذي حشد انتفاضة عام 2022 الفاشلة التي قمعها النظام بوحشية.

يشكل الأكراد حوالي 15٪ من سكان إيران. وهم ثالث أكبر مجموعة عرقية بعد الفرس والأذريين.