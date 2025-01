بعد انسحاب القوات الإسرائيلية: الجيش اللبناني يعلن بدء الانتشار للتمركز في القطاعين الغربي والأوسط

قال الجيش اللبناني في بيان نشره على حسابه في منصة"إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، إن "وحدات تابعة له بدأت الانتشار للتمركز في رأس الناقورة، وعلما الشعب وطير حرفا - صور وبيت ليف - بنت جبيل وبلدات أخرى في القطاعين الغربي والأوسط بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها".

