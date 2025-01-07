بعد انسحاب القوات الإسرائيلية: الجيش اللبناني يعلن بدء الانتشار للتمركز في القطاعين الغربي والأوسط

قال الجيش اللبناني في بيان نشره على حسابه في منصة"إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، إن "وحدات تابعة له بدأت الانتشار للتمركز في رأس الناقورة، وعلما الشعب وطير حرفا - صور وبيت ليف - بنت جبيل وبلدات أخرى في القطاعين الغربي والأوسط بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها".

https://x.com/i/web/status/1876645982978408943 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وأكد اليان على أن "الوحدات المختصة تُتابع المسح الهندسي بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة وفتح الطرقات وإزالة الركام، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، واللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار".