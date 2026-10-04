بعد إخفاق فلاي دبي.. نتنياهو يأمر بمراجعة إجراءات أمن الطيران في إسرائيل

رحلة الرعب : وجّه رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم (الأحد) رئيس مجلس الأمن القومي، شموئيل بن عزرا، بتعيين مُحقِّق لإجراء فحص شامل لجميع جوانب الأمن للطيران المدني الأجنبي إلى إسرائيل.

كما هو معروف، أقر اليوم تمير أوري من قسم الأمن في وزارة المواصلات أن القسم لا يتلقى أسماء الطيارين ولا يجري لهم فحصاً أمنياً أو استخباراتيًا، بل فقط يحصل على تصريح من شركة الطيران بأنهم خضعوا لفحوصات أمنية، لأن هذه هي اللوائح الدولية.

"أنا أتعامل مع شركة الطيران، هذا ما يسمح لنا به القانون. إلى جانب ذلك، نحن لسنا جهة استخباراتية تفحص طواقم أجنبية. قسم الأمن ليس الشاباك، نحن نعتمد على شركة الطيران وسلطة مختصة في نفس دولة المنشأ"، أوضح. وأضاف أيضاً: "لا يوجد مئة بالمئة، نحن نعمل حسب النظام الموجود في العالم وتنظيم دولي يلزم شركات الطيران". وعندما سُئل كم عدد الطيارين من دول معادية قدموا إلى إسرائيل، أجاب أنه لا يوجد لديه جواب على ذلك.

في غضون ذلك، تم اليوم نشر تفاصيل إضافية ومقلقة عن إخفاق الرحلة، في تحقيق جديد بصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية. ويُظهر التحقيق أن الضابط الأول، وهو الطيار العماني الإرهابي، قام بإطفاء المحركين، أراد قتل القبطان بواسطة فأس، والتحطم بالطائرة في أحد ناطحات السحاب في تل أبيب.

تشير التقارير إلى أن التحقيقات الجارية في القضية لن تنتهي قريبًا. وقد أفادت مصادر بأن عدة دول في المنطقة ستشارك في التحقيقات، بما فيها سوريا، التي من المقرر استدعاؤها خلال الأيام القادمة. وقد تواصل المحققون الإماراتيون مع عدد من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية العربية والخليجية لجمع معلومات إضافية لازمة للتحقيق الجاري. وتشير معلومات جديدة إلى أن الهمامي حصل على تأشيرة طالب أسترالية عام 2014، وأقام ودرس هناك بين عامي 2015 و2017.

في الواقع، آلهمامي، الذي تم فصله من شركتي الطيران "عُمان إير" و"إير المغرب" بسبب آرائه المتطرفة، خطط لقتل القبطان الهندي بفأس تم العثور عليه في قمرة القيادة، دون أن يتمكن القبطان من الإبلاغ عن مشاكل في الطائرة، ومواصلة مساره دون أن يعلم الأبراج الجوية عن جريمة القتل، ثم التحطم في قلب تل أبيب. كل ذلك بالطبع، دون إعطاء طائرات سلاح الجو الإسرائيلي وقتاً كافياً للإقلاع واعتراض الطائرة.

وفي غضون ذلك، ردّت المعارضة بغضب على التفاصيل، حيث قال من بين أمور أخرى، رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب "معا" نفتالي بينيت، إن "خطًا مباشرًا يربط بين إخفاق الطائرة ومجزرة السابع من أكتوبر - شعب إسرائيل يستحق إجابات عاجلة: هل تجول طيارون إيرانيون في إسرائيل مؤخرًا؟ وما هي بالضبط الإجراءات التي تتخذها الحكومة الآن لمنع الإخفاق التالي؟".

بالإضافة إلى ذلك، توجهت النائبة نعمة لازيمي من حزب "الديمقراطيين" إلى المستشارة القانونية للحكومة، لرئيس الموساد، لرئيس الشاباك ولرئيس مجلس الأمن القومي، مطالبةً بإجراء تحقيق عاجل وشامل حول إخفاق تأمين الرحلات الجوية الأجنبية الذي تم الكشف عنه، وتقديم حل فوري للثغرات الأمنية التي عرضت حياة 174 مسافراً للخطر، بينهم 27 طفلاً.