تقرير: محاولات تهريب أسلحة إلى غزة عبر طائرات مسيّرة من سيناء

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء الثلاثاء، بأن فصائل مسلّحة في قطاع غزة بدأت خلال الفترة الأخيرة محاولات لتهريب أسلحة باستخدام طائرات مسيّرة من شبه جزيرة سيناء مباشرة إلى داخل القطاع، في مسار جديد يتجاوز طرق التهريب التقليدية.

وبحسب التقرير، تتم عمليات التهريب فوق محور فيلادلفيا، الذي يخضع بالكامل للمسؤولية الأمنية الإسرائيلية بموجب التفاهمات القائمة، وليس عبر سيناء إلى إسرائيل ثم إلى غزة كما كان يحدث سابقًا.

وقال مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى لـ"كان" إن "حماس لن تتخلى عن سلاحها حتى لو أعلنت ذلك رسميًا"، مضيفًا أن إسرائيل تتوقع مواصلة وجودها الأمني في قطاع غزة خلال السنوات المقبلة، مع اعتماد نموذج عمليات مشابه لما هو معمول به في الضفة الغربية، يشمل تنفيذ مداهمات ضد عناصر الحركة.

في سياق متصل، أُعيد فتح الحركة المنتظمة عبر معبر رفح أمس في الاتجاهين، حيث يسمح بموجب الترتيبات الجديدة بخروج 150 شخصًا يوميًا من قطاع غزة، مقابل دخول 50 شخصًا من مصر إلى القطاع.