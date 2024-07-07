الشرطة الإسرائيلية تتفاجأ بالعثور على آلية عسكرية وقذائف هاون بمنزل شاب في الجولان

اعتقلت الشرطة صباح اليوم (الأحد)، رجلاً يبلغ من العمر 29 عاماً من هضبة الجولان، ضبط في منزله مركبة عسكرية من طراز "آبير" (M462)، والكثير من المعدات العسكرية وقذيفة هاون.

هذا الصباح، خلال نشاط لضباط شرطة منطقة الشمال وجنود حرس الحدود في إحدى بلدات هضبة الجولان، وصلت القوات لتفتيش منزل مشتبه به يبلغ من العمر 29 عامًا.امًا.

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كما ذكرنا، عثرت عناصر الشرطة، أثناء التفتيش، في ساحة منزل المشتبه به على مركبة عسكرية من نوع "أبير"، بالإضافة إلى الكثير من الممتلكات العسكرية والذخائر وقذائف الهاون التي تم الاحتفاظ بصورة مخالفة للقانون.

بالإضافة إلى ذلك، عثرت القوات على عدد من نباتات الماريجوانا والمعدات المستخدمة في زراعة مختبر للمخدرات. وتم اعتقال المشتبه به لاستجوابه في مركز الشرطة وتم استدعاء مسؤولين من الجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث للتحقق من أصل السيارة والممتلكات التي تم العثور عليها.