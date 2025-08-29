تقارير يمنية: مقنل رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي في الغارة الإسرائيلية

قد يعجبك أيضًا -

أفادت مصادر في اليمن أن رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي قتل في الغارة الإسرائيلية الخميس، وذكرت المصادر مساعدين لرئيس المكتب السياسي ولرئيس هيئة أركان الحوثيين قتلوا في اليمن. وينفي الحوثيون استهداف رئيس الأركان محمد الغمري، وبذلك بلغ عدد القتلى في الضربة تسعة.

وشملت الأهداف الإسرائيلية منازل كبار المسؤولين، ورئيس الأركان ووزير الداخلية، ومقرات أمنية وحكومية، بالإضافة إلى منزل رجل أعمال كان يدير صناعات لصالح الحوثيين. كما استهدفت أهدافًا للدفاع الجوي في جبل عطان قرب صنعاء.

وأفادت قناة الجمهورية اليمنية، التي تبث من مدينة عدن، نقلاً عن مصادرها، بمقتل الرهوي أثناء تواجده في شقة بحي بيت بوس بصنعاء. وذكرت صحيفة "عدن الغد" أنه قُتل مع عدد من مرافقيه.

شغل الرهوي منصب رئيس وزراء حكومة تابعة للحوثيين . وكان دوره إدارياً، وليس عسكرياً أو سياسياً.

في غضون ذلك، أفاد موقع "Defense Line" اليمني، المتخصص في الشؤون الأمنية، حول أنباء عن مقتل مسؤولين حكوميين كبار من جماعة الحوثي في ​​هجوم على منزل في المجمع الأمني ​​المجاور لمجمع القصر الرئاسي بصنعاء، وهو أحد المجمعات التي تعرضت للهجوم.

كما أفادت التقارير بشن هجمات إضافية على قواعد للحوثيين داخل مجمع القصر الرئاسي، في حي "الحدّة" القريب من المجمع الأمني، بالإضافة إلى قاعدة عسكرية في جبل عطان، المجاور لصنعاء جنوب غربي البلاد.