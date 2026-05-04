ترامب يتجنب تأكيد خرق وقف إطلاق النار مع إيران ويؤكد أن الوضع “تحت السيطرة”

قال دونالد ترامب إن الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي نُسبت إلى إيران باتجاه الإمارات العربية المتحدة “لم تكن كثيفة”، مشيرًا إلى أن “معظمها تم اعتراضه”، وذلك دون تأكيد ما إذا كانت تمثل خرقًا لوقف إطلاق النار.

وفي تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أوضح ترامب أنه لا يزال “يراجع” ما إذا كانت الهدنة قد انتُهكت، مؤكدًا في الوقت ذاته أن “الوضع تحت السيطرة”.

وفي سياق منفصل، شدد الرئيس الأمريكي على أن بلاده “لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي”، معتبرًا أن الحرب قد تنتهي “قريبًا”، مع توقعه انخفاض أسعار النفط بشكل ملحوظ عقب انتهاء النزاع.

وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوترات في المنطقة، وترقب دولي لمآلات وقف إطلاق النار وإمكانية استمراره في ظل التطورات الميدانية.