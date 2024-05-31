رئيس مجلس النواب الأمريكي يدعو نتنياهو رسميا لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك للكونغرس

أرسل رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون (جمهوري من لوس أنجلوس)، اليوم الجمعة، دعوة رسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك للكونغرس، وتضمنت الدعوة توقيعات جميع زعماء الكونغرس الأربعة: جونسون، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك). وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (جمهوري من كنتاكي) وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز (ديمقراطي من نيويورك). وفقًا لرسالة حصلت عليها صحيفة The Hill.

وجاء في الرسالة: “إننا ننضم إلى دولة إسرائيل في كفاحكم ضد الإرهاب، خاصة وأن حماس تواصل احتجاز مواطنين أمريكيين وإسرائيليين رهائن، ويعرض قادتها الاستقرار الإقليمي للخطر”وتابعت "لهذا السبب، وبالنيابة عن قيادة الحزبين في مجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ الأمريكي، نود أن ندعوكم لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك للكونجرس".

وقال مصدر مطلع لصحيفة The Hill إنه من "المتوقع أن يتم إلقاء الخطاب في الأسابيع الثمانية الوشيكة أو بعد عطلة أغسطس/آب بقليل".