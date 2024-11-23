إسرائيل: تظاهرات في تل أبيب لمطالبة الحكومة بعقد صفقة لتحرير الرهائن لدى حماس في غزة

تجمع أهالي الرهائن في ساحة بيغن في الكريا في تل أبيب، اليوم السبت، حيث يصادف غد الأحد في إسرائيل مرور سنة على صفقة الرهائن التي دخلت حيز التنفيذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2023. وقال أهالي الرهائن في بيان "العام الماضي وقفنا معاً تحت المطر في ساحة الرهائن وكنا متأكدين من أن المختطفين سيعودون قريباً، مرت سنة، والشتاء على الأبواب، وما زال 101 رهينة يقبعون في أنفاق الموت التابعة لحركة حماس في غزة. وبحسب تقرير للجهاز الصحي بمقر العائلة: يواجه الرهائن مخاطر صحية خطيرة وخطر الموت مع قدوم الشتاء"

ومن بين المتحدثين في المسيرة في ساحة الرهائن: جون وراشيل غولدبرغ بولين – والدا المرحوم هيرش غولدبرغ بولين، أوفير إنغريست – شقيق ماتان إنغريست الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ22 في أسر حماس الأسبوع المقبل، عنبال تسيخ – تال. ابنة العم هي كارميت بيلاتي كاتسير – ابنة الناجية من الأسر حنا كاتسير وأخت المرحوم إيلاد كاتسير الذي قُتل في الأسر وتم إحضار سحر كالديرون إلى إسرائيل لدفنها، وتم إطلاق سراحها من أسر حماس بعد 52 يومًا. وسيحتفل والدها عوفر بعيد ميلاده الرابع والخمسين في أسر حماس الأسبوع المقبل.

وفي السياق قال أهالي الرهائن إن "مثل هذا العرض قد يؤدي إلى حروب العصابات على حساب حياة أحبائهم، وأنه في المرة الأخيرة وزع الأموال لحماس تلقيناها في 7 أكتوبر"، وطالبت الأهالي بمناشدة الشرفاء في التحالف الذين يريدون الرهائن في الوطن: "ما الذي يجب أن يحدث أيضًا حتى تستيقظوا وتدركوا لماذا لا يزال جميع المختطفين في الأسر؟"

وأشار داني إلغاريت، شقيق الرهينة إيتسيك إلغاريت، إلى ما كشف عنه هذا الأسبوع والذي أعلن فيه أن مستشار رئيس الوزراء كتب لمستشار آخر "الرئيس مستاء" بعد تنفيذ المهمة. وقال إلغارت: "أخي غير شرعي حتى وفاته في الأسر ورئيسه منزعج"، وأضاف إلى سؤال ما إذا كان "أحد يعتقد أن نتنياهو لم يكن يعرف ما الذي كان يختمر في خلية نحله؟ وإذا حدث كل هذا من وراء ظهره، ماذا يقول ذلك عن رئيس الوزراء؟"