الخليل: إحباط عملية إطلاق نار من المقبرة الإسلامية في الخليل تجاه الحي اليهودي وتحييد المنفذ

أعلن الجيش الإسرائيلي "أن قوات الأمن تبحث عن مسلحين آخرين" في المنطقة الذين قد يكونون متورطين في الحدث.

i24NEWS
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مسلح يطلق النار من المقبرة الاسلامية في الخليل
مسلح يطلق النار من المقبرة الاسلامية في الخليل27A according to israeli law

أطلق مسلح فلسطيني النار اليوم السبت من المقبرة الإسلامية في الخليل ، في الضفة الغربية ، باتجاه الحي اليهودي في المدينة. ولم يسفر الهجوم عن أي ضحايا ، وتم تحييد المهاجم من  قبل قوات الأمن الإسرائيلية ، والذي تم التعرف عليه على أنه الشيخ محمود نوفل ، إمام مسجد القاسم في الخليل وناشط في حماس.

فيديو للهجوم، تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر رجلاً ملتحيا يحمل سلاحًا نصف آلي ويشير بإصبعه إلى منازل في الحي اليهودي في االبلدة القديمة من مدينة الخليل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "قوات الأمن تبحث عن  مسلحين آخرين" في المنطقة التي قد يكونون متورطين في الحادث. 

يوم الخميس الماضي، طعن مسلح  إسرائيليًا يبلغ من العمر 51 عامًا، و يدعى أوري مويال، في مقهى بالقرب من تقاطع بيت كاما في جنوب إسرائيل. تمكن مويال، الذي كان مسلحًا، من قتل منفذ العملية برغم أنه أصيب بجروح خطيرة.

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