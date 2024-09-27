بلينكن: "نركز حالياً على منع نشوب حرب أوسع، ونحذر من مغبة استهداف مصالحنا في الشرق الأوسط

قال وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن "الخيارات التي ستتخذها جميع الأطراف في الأيام المقبلة في الشرق الأوسط ستحدد المسار الذي ستتبعه المنطقة"وتابع"أوضحنا أن السبيل للمضي قدما هو الدبلوماسية وليس الصراع" واضاف"لأي شخص يستخدم هذه اللحظة لاستهداف أفراد أو مصالح أمريكية فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات للدفاع عن شعبها".

كما حذّر بلينكن من مغبة استهداف مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط"، وتابع"سنواصل العمل على ذلك في الساعات الماضية، في ما يتعلق بالصراع الأوسع، قلنا بوضوح شديد، منذ 7 أكتوبر، إن أحد أهدافنا، بجانب التأكد من أن إسرائيل تفعل ما يجب عليها فعله للتأكد من أن ما حدث في 7 أكتوبر لن يتكرر مرة أخرى، وبجانب بذل كل ما في وسعنا لضمان حماية النساء والأطفال في غزة الذين يقعون في هذا الصراع الرهيب الذي صنعته حماس ويعانون منه، هو محاولة منع انتشار الحرب وتصعيدها، وبدا لنا في مناسبات عدة منذ 7 أكتوبر أننا على وشك أن نشهد هذا التصعيد، بما في ذلك في الأيام التي تلت 7 أكتوبر مباشرة، ثم مرة أخرى في مناسبات أخرى، أبرزها في أبريل/نيسان المنصرم".

وتابع بلينكن: "في كل تصعيد، تمكن مزيج الردع الأميركي والدبلوماسية الأميركية من منع نشوب حرب أوسع، نحن الآن نركز بشكل مكثف على تحقيق هذا الهدف، بالتعاون مع العديد من الدول الأخرى، لأننا نرى، كما يعتقد الكثيرون، أنه ليس من مصلحة أحد حدوث حرب أوسع، لذا نعمل بكل الطرق الممكنة لمنع ذلك من الحدوث".

واعتبر أن العودة إلى ما قبل 7 أكتوبر في ما يتعلق بالحدود بين لبنان وإسرائيل، ليست كافية، لأن الأمر لا يتعلق فقط بوقف إطلاق النار، موضحاً أنه كانت هناك هجمات من حزب الله على إسرائيل ورد فعل إسرائيل لحماية نفسها.