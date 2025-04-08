"قضية قطر جيت": عزمي بشارة يرد على المزاعم لارتباطه بالقضية

أجرى عضو الكنيست السابق ومؤسس حزب التجمع الوطني الديمقراطي عزمي بشارة، الذي يعيش في قطر ب، مقابلة مع بودكاست "الميدان" على قناة عرب 48، وتحدث عن قضية "قطر جيت". وهاجم الصحافة الإسرائيلية ونفى أي صلة له بالقضية، مشددا على عدم معرفة اللغة العربية في المجتمع الإسرائيلي.

وقال "إنهم يعيشون هنا بين 300 مليون عربي دون أن يعرفوا لغتهم - لديهم هذه الجرأة للحديث عنا بعد كل هذه السنوات دون معرفة اللغة العربية"، وأضاف "أعداؤهم عرب، وأيضا أولئك الذين يطبعون معهم - عرب، وما زالوا لا يعرفون اللغة".

وأضاف: "لستُ منخرطًا في المفاوضات أو السياسة، فأنا بعيدٌ كل البعد عن كل هذه الأمور. أدير مركزًا بحثيًا، كاتبً وباحثً في قطر. صحيحٌ أنني على تواصلٍ جيدٍ مع القيادة، لكن السبب هو أنهم يستحقون ذلك مع ما لديهم معنا. إذا سألوني عن قضايا معينة، أجيبهم كصديق، لكنني لستُ مستشارًا".