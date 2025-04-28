محلل تركي :"الأمور بسوريا تتجه نحو التصعيد..ولن يقبل أحد لا مركزية سوريا ..سيكون لهذا تداعيات إقليمية"

على خلفية عقد المؤتمر القومي الأول لأكراد سوريا ومطالبتهم بحكم لا مركزي، قال المحلل التركي د. مهند حافظ اوغلو أن "الأمور في سوريا تتجه نحو التصعيد ..ولن يقبل أحد بلا مركزية سوريا ..سيكون لهذا تداعيات إقليمية". لمشاهدة المداخلة كاملة.

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وأوضح حافظ اوغلو خلال مشاركته في برنامج "هذا المساء" الذي تقدمه لورين وهبي :"يبدو أنه توجد هناك خلافات غير معلنة ، وهي أشبه بالجمر تحت الرماد وحين نتأمل بيان الرئاسة السورية حول بيان المؤتمر ، نجده يرفض كل هذه التوصيات ، هناك امتحان حقيقي بأن تكون سوريا المظلة العامة التي يجتمع بها كل السوريين أو أن تكون مرهونة لجهة خارجية، وهذا هو الامتحان الكبير للداخل السوري.. هناك رؤيا في دمشق تدعمها العواصم العربية وتركيا والمجتمع الدولي بأن تبقى سوريا مركزية، وذلك لأن داء التقسيم واللا مركزية والفيدرالية بدأ يدب في الدول العربية، هناك خطر حقيقي على كتلة الدولة العربية، الأمر يملك بعدا استراتيجيا بعيد المدى ولا يخص سوريا وحدها".

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