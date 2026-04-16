بعد مطاردة ليلية: توقيف مشتبه بقتل مارلين الطوري وحرق جثتها
تم العثور على مارلين ألطوري من كفر قاسم مساء أمس وقد فارقت الحياة داخل سيارة مشتعلة • المشتبه به، وهو طليقها، تم اعتقاله بعد مطاردة في جنوب البلاد • خلفية الحادث - نزاع عنيف داخل العائلة.
أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال المشتبه الرئيسي في مقتل الشابة مارلين الطوري، وذلك بعد مطاردة استمرت لساعات وانتهت فجر اليوم في منطقة النقب جنوب البلاد.
ووفق بيان الشرطة، فإن المعتقل، وهو طليقها ويبلغ من العمر نحو 40 عامًا، تم توقيفه من قبل وحدات خاصة بعد عمليات بحث مكثفة، حيث جرى تحويله للتحقيق لدى وحدة مكافحة الجريمة في منطقة الشارون.
وبدأت التحقيقات مساء أمس عقب تلقي بلاغ عن مركبة مشتعلة في كفر قاسم، حيث عُثر داخلها على جثة الضحية، وتم إعلان وفاتها في المكان من قبل الطواقم الطبية.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن خلفية الجريمة جنائية وعلى صلة بنزاع عنيف، فيما تواصل الشرطة التحقيق لكشف كافة ملابسات الحادثة.
ومن المقرر عرض المشتبه به أمام المحكمة في وقت لاحق اليوم للنظر في طلب تمديد توقيفه، بينما أكدت الشرطة استمرار جهودها لمكافحة العنف والجريمة.