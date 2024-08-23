التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية: مقتل ما لا يقل عن7 عناصر من حزب الله

مع استمرار التصعيد بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله على الجبهة الشمالية، تحسبا لرد محتمل من حزب الله بعد تصفية مقتل شكر، "قتل سبعة من عناصر حزب الله بعد إطلاق النار على قاعدة مراقبة جوية في ميرون، وأطلق حزب الله صاروخين مضادين للدبابات باتجاه قاعدة وحدة المراقبة الجوية في ميرون صباح الجمعة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في هذا الحادث. وبعد ساعات، بدأ الجيش الإسرائيلي بضرب عدة أهداف في جنوب لبنان. وقتل في هذه الغارات ما لا يقل عن سبعة من مقاتلي حزب الله، وبحسب المعلومات اللبنانية، فقد طفل يبلغ من العمر 7 سنوات حياته أيضاً.

حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر، أفادت مصادر لبنانية بإطلاق صاروخ أرض جو على طائرة مقاتلة اخترقت حاجز الصوت. وسمع دوي الانفجار الأسرع من الصوت بوضوح في المناطق الساحلية الإسرائيلية.

وفي عدة مواقع في شمال إسرائيل، تم حث السكان على عدم التواجد في الأماكن المفتوحة أو الزراعية. وفي منطقة ميروم الجليل، طُلب من السكان الصلاة في مجموعات صغيرة يوم السبت، “لتجنب التجمعات الكبيرة واحترام إرشادات قيادة الجبهة الداخلية”.

وشدد الجيش الإسرائيلي على أن "حالة التأهب القصوى في الشمال في مواجهة رد محتمل من حزب الله على اغتيال فؤاد شكر، أو رد فعل إيراني على تصفية زعيم حماس إسماعيل هنية، مستمرة. ويأتي ذلك على الرغم من المفاوضات الجارية بشأن صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

ونفذ الجيش الإسرائيلي عدة ضربات مستهدفة في جنوب لبنان. وفي عيتا الشعب، تم استهداف منزل وسيارة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، بحسب وزارة الصحة اللبنانية. وقال الجيش الإسرائيلي إن الضحية الثاني هو محمد محمود نجم، وهو عضو بارز في وحدة الصواريخ التابعة لحزب الله.

كما تم الإبلاغ عن ضربات في بيت ليف وميس الجبل وعيترون، استهدفت مقاتلي حزب الله المشاركين في إطلاق الصواريخ على إسرائيل. وهاجمت طائرة بدون طيار سيارة بالقرب من قرية ماركا شرق صور، مما أسفر عن مقتل عضو في حزب الله.