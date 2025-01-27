بعد اقتراح ترامب نقل الغزيين الى الأردن|| العاهل الأردني :"الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين"

عقب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال إحاطة له أمام مجلس النواب الأردني بخصوص تصريحات ترامب أمس أنه طلب من العاهل الأردني خلال مكالمة هاتفية نقل سكان غزة الى الأردن، وإنه سيوجه نفس الطلب الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وشدد الصفدي أن " كل الكلام عن الوطن البديل كما أكد جلالة الملك عبد الله الثاني مرفوض لا نقبله، لم نقبله، وسنستمر بالتصدي له في كل إمكاناتنا". وأضاف إن العاهل الأردني عبد الله الثاني كرر أكثر من مرة :": الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين وحل القضية الفلسطينية على التراب الفلسطيني".

وعلى صعيد متصل أصدر مجلس النواب الأردني بيانا يرد فيها على اقتراح ترامب لنقل الفلسطينيين من غزة الى الأردن ومصر وقال "إنه يرفض بشكل تام تلك الدعوات" وشدد البيان على مجلس النواب سيعمل على "اتخاذ كل خطوة من شأنها "تعزيز موقفنا الوطني وعنوانه العريض: لا للتهجير، لا للوطن البديل، فلسطين للفلسطينيين وحدهم من يقررون مصيرهم ونحن لهم داعمون، والأردن للأردنيين وطناً نفديه بالمهج والأرواح".