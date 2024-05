تقرير: "المغرب اشترط مقابل المشاركة في قوة حفظ السلام، والتي ستنتشر في غزة بعد انتهاء الحرب، اعتراف واشنطن بالدولة الفلسطينية"

كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” أن "المغرب اشترط مقابل المشاركة في قوة حفظ السلام، والتي ستنتشر في غزة بمجرد انتهاء الحرب، ضرورة اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالدولة الفلسطينية"، مشيرة إلى أن"إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تشجع الدول العربية على المشاركة في قوة حفظ السلام، ستنتشر في غزة بمجرد انتهاء الحرب، على “أمل ملء الفراغ في القطاع حتى يتم إنشاء جهاز أمني فلسطيني ذي مصداقية”.

