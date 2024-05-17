تقرير: "المغرب اشترط مقابل المشاركة في قوة حفظ السلام، والتي ستنتشر في غزة بعد انتهاء الحرب، اعتراف واشنطن بالدولة الفلسطينية"

كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” أن "المغرب اشترط مقابل المشاركة في قوة حفظ السلام، والتي ستنتشر في غزة بمجرد انتهاء الحرب، ضرورة اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالدولة الفلسطينية"، مشيرة إلى أن"إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تشجع الدول العربية على المشاركة في قوة حفظ السلام، ستنتشر في غزة بمجرد انتهاء الحرب، على “أمل ملء الفراغ في القطاع حتى يتم إنشاء جهاز أمني فلسطيني ذي مصداقية”.

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ومن جهته أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعة محمد الأول بوجدة بالمغرب خالد شيات، في تصريح له لموقع"الأيام24" الإخباري المغربي، إن "وجود المغرب ضمن قوات حفظ السلام بفلسطين له إيجابياته وسلبياته، ومن إيجابيات هذه الخطوة أن القوات المسلحة الملكية المغربية ستكون مع القوات العسكرية العربية الإسلامية، من أجل إيجاد حل سياسي بالمنطقة"مشيرا إلى أن “من سلبيات هذه الخطوة أنها تدخل في انساق أمنية تراها الولايات المتحدة الأمريكية أدوارا منوطة ببعض الدول العربية في إطار استراتيجيات وقعتها منذ سنوات، وذلك لعدم تدخل مباشر بسبب وجود جنود أمريكيين في مناطق النزاع، وتوكيل ذلك إلى قوى صديقة ومتحالفة"

وأكد خالد شيات على أن “المغرب يعلم جيداً بالتصورات الأمريكية بالمنطقة، وإذا كانت المملكة ستلعب دورا في هذا الإطار فمن الواضح سيكون هذا الدور في سياق سلمي بعيدا عن الحروب والنزاعات المسلحة”، وتابع “يجب من الضروري اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بفلسطين كدولة في إطار الأمم المتحدة، كخطوة أساسية لايجاد حل سياسي بالمنطقة نظرا للأزمة التي تسببت فيها الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة”.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الولايات المتحدة تناقش هذه الخطط مع الدول العربية، وقال مسؤولون غربيون وعرب إن مصر والإمارات والمغرب يدرسون المبادرة، لكن الرئيس جو بايدن ليس مستعدا لنشر قوات أمريكية في غزة.