"وزارة الداخلية السورية تعلن عن محاولة إنقلاب فاشلة"|| أبرز التفاصيل والمعلومات

أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب عن محاولة "انقلاب فاشلة" نفذها جنود من النظام السابق في الساحل السوري، وان عملية إيقاف الانقلاب جاءت بتنسيق من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع السورية.

من جانبه أوضح الصحافي من الجولان عطا فرحات الإعلان السوري وقال :"على ما يبدو حاول وزير الداخلية السوري تبرير المجازر التي وقعت في الساحل السوري في الثامن من آذار، وأن سبب الحملة العسكرية التي وقعت في الساحل، كانت بسبب محاولة إنقلاب، وإن هذا ما سبب المجازر التي راح ضحيتها الآلاف".

وأشار فرحات إلى :"أن محمد جابر وهو مسؤول سابق في الدفاع الوطني قبل سقوط النظام ويتواجد في موسكو، أعلن بتصريح إعلامي قبل أسبوع وقال إنه من حرك هذه العملية ردا على عمليات القتل في الساحل، وردا على ما قامت به قوات الشرع قبل الثامن من آذار من قتل واعتقال عدد كبير من أبناء المنطقة، وهي لم تكن محاولة انقلاب وإنما فقط رد على ما جرى ، مشددا على الإنقلاب يحدث في دمشق وليس في الساحل السوري"

وتابع عطا :"ما تحدث به أنس خطاب هو محاولة لتبرير هذه الجرائم التي وقعت في الساحل ، خصوصا أن اليوم كان تحقيق بالمجازر من قبل الحكومة السورية، وقبل وصول اللجنة الى قرية المشتاية في ريف اللاذقية، وصل الأمن العام السوري وطلب من السكان القول أن فلول النظام هم من قاموا بالقتل والمجازر بالقرية.. لكن السكان لم ينصاعوا الى طلبهم وأبلغوا اللجنة أن من قام بالمجازر فصائل غالبيتها أجنبية وان الأمن العام تواطئ معهم ".