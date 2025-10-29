سوريا تفتح أبوابها للعالم: 28 مليار دولار من الاستثمارات ودعم سعودي لنهضة البلاد

قال الرئيس السوري أحمد الشرع في تصريحات جديدة إن سوريا أصبحت حجر الأساس في استقرار الشرق الأوسط، مع تأكيده على أن بلاده تتجه نحو فتح صفحة جديدة مع العالم بعد سنوات من النزاع.

وفي تصريحاته التي أدلى بها في مقابلة مع وسائل إعلام دولية، أعلن الشرع عن دخول استثمارات بقيمة 28 مليار دولار إلى سوريا خلال الأشهر الستة الماضية، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تعد فرصة تاريخية للمستثمرين الدوليين و الإقليميين. وقال:"لقد اخترنا إعادة بناء سوريا عبر الاستثمار، وهذه فرصة عظيمة للمستثمرين في المنطقة والعالم لدخول السوق السورية، ودول الخليج والمنطقة تُظهر رغبتها في الاستثمار في سوريا."

وأكّد الرئيس السوري أن السنوات الأخيرة كانت مليئة بالتحديات، حيث اعتبرت سوريا أرضًا خصبة للأزمات والهجرة، إضافة إلى التحديات المرتبطة بصناعة المخدرات (الكبتاغون)، وهو ما كان يشكل تهديدًا استراتيجيًا للمنطقة. وأضاف: "العالم يدرك أن سوريا تُعتبر عاملًا مهمًا لاستقرار المنطقة، وهي بوابة الشرق عبر التاريخ، ولديها موارد متنوعة واقتصاد غير معتمد على قطاع واحد."

وأوضح الشرع أن سوريا استعادت مكانتها الإقليمية والدولية بفضل الدعم الكبير من عدد من الدول، وخاصة المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن بلاده دخلت في شراكات إقليمية جديدة مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا، فضلاً عن مشاريع استثمارية مع البحرين والأردن.

كما أشار الرئيس السوري إلى أن الشركات الأمريكية قد بدأت أيضًا في تنفيذ استثمارات في سوريا، مما يعكس تحسن العلاقات الإقليمية والدولية مع دمشق. وقال:"السعودية تدعم الازدهار والاستقرار والتنمية في سوريا، وأنا أتابع رؤية ولي العهد السعودي التي تشمل المنطقة بأكملها."