سوريا تفتح أبوابها للعالم: 28 مليار دولار من الاستثمارات ودعم سعودي لنهضة البلاد

الرئيس السوري أحمد الشرع يقول خلال مؤتمر في السعودية إن : سوريا أصبحت حجر الأساس لاستقرار المنطقة

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
الرئيس السوري أحمد الشرع -أرشيف
الرئيس السوري أحمد الشرع -أرشيفLOUAI BESHARA / AFP

قال الرئيس السوري أحمد الشرع في تصريحات جديدة إن سوريا أصبحت حجر الأساس في استقرار الشرق الأوسط، مع تأكيده على أن بلاده تتجه نحو فتح صفحة جديدة مع العالم بعد سنوات من النزاع.

Video poster
ناشط سوري : "الوضع كارثي في مناطق سوريا ونحن ذاهبون إلى حرب أهلية"

وفي تصريحاته التي أدلى بها في مقابلة مع وسائل إعلام دولية، أعلن الشرع عن دخول استثمارات بقيمة 28 مليار دولار إلى سوريا خلال الأشهر الستة الماضية، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تعد فرصة تاريخية للمستثمرين الدوليين و الإقليميين. وقال:"لقد اخترنا إعادة بناء سوريا عبر الاستثمار، وهذه فرصة عظيمة للمستثمرين في المنطقة والعالم لدخول السوق السورية، ودول الخليج والمنطقة تُظهر رغبتها في الاستثمار في سوريا."

وأكّد الرئيس السوري أن السنوات الأخيرة كانت مليئة بالتحديات، حيث اعتبرت سوريا أرضًا خصبة للأزمات والهجرة، إضافة إلى التحديات المرتبطة بصناعة المخدرات (الكبتاغون)، وهو ما كان يشكل تهديدًا استراتيجيًا للمنطقة. وأضاف: "العالم يدرك أن سوريا تُعتبر عاملًا مهمًا لاستقرار المنطقة، وهي بوابة الشرق عبر التاريخ، ولديها موارد متنوعة واقتصاد غير معتمد على قطاع واحد."

وأوضح الشرع أن سوريا استعادت مكانتها الإقليمية والدولية بفضل الدعم الكبير من عدد من الدول، وخاصة المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن بلاده دخلت في شراكات إقليمية جديدة مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا، فضلاً عن مشاريع استثمارية مع البحرين والأردن.

Video poster
"بوتين اعتذارا للشعب السوري لعدم علمه بهول المجازر التي ارتكبت فترة الأسد ..يمكننا الاستعانة بدعم روسيا وتركيا للنهوض بسوريا"

كما أشار الرئيس السوري إلى أن الشركات الأمريكية قد بدأت أيضًا في تنفيذ استثمارات في سوريا، مما يعكس تحسن العلاقات الإقليمية والدولية مع دمشق. وقال:"السعودية تدعم الازدهار والاستقرار والتنمية في سوريا، وأنا أتابع رؤية ولي العهد السعودي التي تشمل المنطقة بأكملها."

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات