عائلات الأطفال المختطفين: "نخشى مأساة أخرى - نحتاجكم معنا"، وتدعو للتعبئة الشاملة الثلاثاء الوشيك

ستُلقي عائلات المختطفين بيانًا الليلة في ساحة "المختطفين" بتل أبيب، كما تفعل كل ليلة سبت، "على خلفية إقرار خطط السيطرة غزة والخوف من إفشال أي صفقة أخرى"، حسب قولهم. وستنطلق بعد ذلك المظاهرة الرئيسية للمطالبة بالإفراج عن المخطوفين.

وأعلن مقر عائلات المخطوفين قبل انطلاق المسيرة أنه "إلى جانب إعلان يوم نضال وطني يوم الثلاثاء الوشيك، تحتاج العائلات إلى وقوف شعب إسرائيل إلى جانبهم الليلة في نداء مشترك: "إسرائيل تقف إلى جانب المخطوفين والمقاتلين والمُهجّرين، شعب إسرائيل، الذي يرغب في الحياة وإعادة الإعمار. هذا هو الوقت المناسب لإعادة جميع المخطوفين الخمسين والمختطفة وإنهاء الحرب، وستكون هذه هي الصورة الوحيدة للنصر الإسرائيلي".