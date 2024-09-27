السفارة الإيرانية لدى بيروت: "الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية تصعيد خطير يغيّر قواعد اللعبة"

اعتبرت السفارة الإيرانية لدى بيروت في منشور على منصة"إكس"، مساء اليوم الجمعة، أن "الغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، هي تصعيد خطير يغيّر قواعد اللعبة"، واشارت إلى أن"هذه الجريمة المدانة والسلوك الأرعن يمثلان تصعيدا خطيرا يغير قواعد اللعبة، يستجلب لصاحبه العقاب المناسب والتأديب".

جاء منشور السفارة الإيرانية لدى بيروت بعدما أوردت عدة قنوات تلفزيونية إسرائيلية، مساء الجمعة، أن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، كان هدف الغارات. وأفاد مسؤول أمني إيراني كبير أن "طهران تتحقق من وضع نصرالله، دون أي تفاصيل أخرى.في حين أكدت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن الأمين العام للحزب حسن نصر الله بخير.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية، قالت إن هدف الضربة نصر الله، موضحة أن الجيش الإسرائيلي يتحقق مما إذا كان الأمين العام لحزب الله موجودا في المبنى الواقع في قلب الضاحية. بالمقابل، قال مصدر مقرب من الحزب في بيروت لوكالة فرانس برس إن نصرالله "بخير".

يذكر أن طائرات إسرائيلية كانت شنّت سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، تردد صداها في العاصمة ومحيطها.