السفارة الإيرانية لدى بيروت: "الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية تصعيد خطير يغيّر قواعد اللعبة"

إيران"هذه الجريمة المدانة والسلوك الأرعن يمثلان تصعيدا خطيرا يغير قواعد اللعبة، يستجلب لصاحبه العقاب المناسب والتأديب".

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
عامل مرفوع على رافعة شوكية في موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة في شارع القائم في الضاحية الجنوبية لبيروت في 26 سبتمبر 2024.
عامل مرفوع على رافعة شوكية في موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة في شارع القائم في الضاحية الجنوبية لبيروت في 26 سبتمبر 2024. Ibrahim AMRO / AFP

اعتبرت السفارة الإيرانية لدى بيروت في منشور على منصة"إكس"، مساء اليوم الجمعة، أن "الغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، هي تصعيد خطير يغيّر قواعد اللعبة"، واشارت إلى أن"هذه الجريمة المدانة والسلوك الأرعن يمثلان تصعيدا خطيرا يغير قواعد اللعبة، يستجلب لصاحبه العقاب المناسب والتأديب".

Video poster
الجيش الإسرائيلي: "نفذنا غارة جوية واسعة النطاق على المقر العسكري الرئيسي لحزب الله ببيروت"

جاء منشور السفارة الإيرانية لدى بيروت بعدما أوردت عدة قنوات تلفزيونية إسرائيلية، مساء الجمعة، أن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، كان هدف الغارات. وأفاد مسؤول أمني إيراني كبير أن "طهران تتحقق من وضع نصرالله، دون أي تفاصيل أخرى.في حين أكدت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن الأمين العام للحزب حسن نصر الله بخير.

Video poster
بعدج محاولة اغتيال حسن نصر الله، هل حان الوقت لكي يوقف حزب الله جبهة الإسناد لغزة؟

وكانت القناة 12 الإسرائيلية، قالت إن هدف الضربة نصر الله، موضحة أن الجيش الإسرائيلي يتحقق مما إذا كان الأمين العام لحزب الله موجودا في المبنى الواقع في قلب الضاحية. بالمقابل، قال مصدر مقرب من الحزب في بيروت لوكالة فرانس برس إن نصرالله "بخير".

يذكر أن طائرات إسرائيلية كانت شنّت سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، تردد صداها في العاصمة ومحيطها.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات