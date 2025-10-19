اغتيال غامض في إسطنبول: مقتل معارض روسي متورط بالهجوم ضد إسرائيليين في محج قلعة

قُتِل أبابكر أباكاروف، وهو معارض روسي وأحد مواطني جمهورية داغستان، بطعنات سكين في تركيا، بعد أن كان يُشتبه في كونه أحد الثلاثة الرئيسيين الذين نظموا الاعتداء ضد ركاب إسرائيليين في مطار محج قلعة في أكتوبر\تشرين أول 2023.

أُعلن أن أباكاروف، الذي كان يدير قناة "صباح داغستان" (Utro Dagestan) على تطبيق تلغرام، وُجد مقتولًا في فيلا مستأجرة في إسطنبول.

ووفقًا للتقارير، استأجر أباكاروف الفيلا في السادس من أكتوبر\تشرين أول باسم مستعار، على ما يبدو لتجنّب الملاحقة السياسية من قبل السلطات الروسية. وقد اكتشفت جثته عاملة تنظيف جاءت إلى المكان، فيما أظهرت كاميرات المراقبة رجلًا يصل إلى الفيلا يوم السابع من أكتوبر\تشرين ثاني ومعه حقيبتان، ثم يغادر بعد وقت قصير.

أكدت الشرطة التركية أن أباكاروف توفي نتيجة طعنات قاتلة، ونُقلت جثته إلى معهد الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بدقة. وتتركز التحقيقات الآن على تحديد هوية الشخص الذي شوهد يغادر الفيلا.

أباكاروف، الذي فرّ من روسيا بسبب ضغوط سياسية، كان معروفًا بنشاطه في قناة Utro Dagestan التي نشرت محتوى معاديًا لإسرائيل ودعت إلى تعطيل طائرة قادمة من تل أبيب في مطار محج قلعة في 29 أكتوبر\تشرين أول 2023 — وهو الحدث الذي تحوّل إلى هجوم جماعي عنيف (بوغروم) أسفر عن إصابة نحو 20 شخصًا، بينهم عناصر شرطة، وأضرار واسعة بالممتلكات.

اتهمت السلطات الروسية أباكاروف حينها بـالتحريض ضد الحكومة وأدرجته على قائمة المطلوبين في نوفمبر\تشرين ثاني 2023. لاحقًا، أغلق مؤسس تلغرام بافل دوروف قناته. كما ربطت التحقيقات الروسية بين أباكاروف والنائب الروسي السابق إيليا بونوماريوف المقيم في أوكرانيا، والداعية الإسلامي أحمدنباييف. وأُحيلت ملفاتهم إلى المحكمة العليا في داغستان في يوليو 2024.

الجالية الداغستانية في تركيا أصدرت بيانًا نعت فيه أباكاروف بوصفه "صوت الحقيقة" الذي قاوم الظلم والاستبداد في روسيا، وجاء فيه:"أباكار قُتل بوحشية، وموته ليس مأساة شخصية فحسب، بل ضربة لحرية وكرامة الشعب الداغستاني".

لكن التقارير التي تؤكد تورطه في التحريض ضد الإسرائيليين وفي تنظيم أحداث محج قلعة أثارت انقسامًا وجدلاً واسعًا، في حين أثار مقتله مخاوف بشأن سلامة المعارضين الروس في المنفى.