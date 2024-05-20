أين تقع المنطقة التي تحطمت فيها طائرة رئيسي ماذا نعرف عنها؟

تحطمت مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، وعدد من المسؤولين الآخرين، في منطقة جبلية وعرة في محافظة أذربيجان الشرقية، شمال غرب إيران

تقع المنطقة التي تحطمت فيها المروحية، تحديدًا، في جبال سهند. وسهند هي سلسلة جبلية بركانية خامدة، وتعد من أعلى المرتفعات في شمال غرب إيران، حيث يبلغ ارتفاع قمتها 3707 مترًا.

تميزت هذه المنطقة بظروف جوية صعبة وقت الحادث، حيث شهدت عواصف ثلجية كثيفة، مما أعاق عمليات البحث والإنقاذ في البداية.

وتحد محافظة أذربيجان الشرقية التي تبلغ مساحتها 45.6 ألف كيلومتر مربع، من الشمال، أذربيجان وأرمينيا، ومن الغرب والجنوب الغربي محافظة أذربيجان الغربية، ومن الشرق محافظة أردبيل، ومن الجنوب محافظة زنجان، وفق البعثة.

وتوضح دراسة منشورة على الموقع الإلكتروني للمعهد، أن متوسط هطول الأمطار السنوي في أذربيجان الشرقية يبلغ 250 إلى 300 ملم، فيما يبلغ متوسط ​​درجة الحرارة 12 درجة مئوية.

وتقول إن متوسط ​​درجة الحرارة على المدى الطويل في الأشهر الدافئة (يونيو ويوليو وأغسطس) بين 24-34 درجة مئوية وفي الأشهر الباردة (ديسمبر ويناير وفبراير ومارس) بين 0 - 7 درجات مئوية على التوالي.

كما يشير معهد أبحاث المناخ إلى ظواهر متطرفة قد تتعرض لها المنطقة من موجات حر، وبرودة.