وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة أسلحة لإسرائيل بقيمة 6.7 مليار دولار.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت متأخر من أمس الجمعة، أن "إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت على صفقات أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 6.67 مليار دولار. كما تم الكشف عن تخصيص مبلغ أكبر للسعودية بقيمة 9 مليارات دولار لشراء أسلحة.

وذكرت وزارة الخارجية أن أياً من هذه الصفقات الجديدة لن يؤثر على التوازن العسكري في المنطقة، وأنها ستعزز قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تحسين قدرتها على الدفاع عن حدودها وبنيتها التحتية الحيوية ومراكزها السكانية.

جاء الإعلان عن هذه الصفقات في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بسبب احتمال شن الولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران.وجاء هذا الإعلان بعد إخطار وزارة الخارجية للكونغرس بموافقتها على هذه الصفقات.

وتنقسم صفقات بيع الأسلحة لإسرائيل إلى أربع حزم منفصلة، ​​إحداها تشمل 30 مروحية أباتشي هجومية ومعدات وأسلحة ذات صلة، وأخرى تشمل 3250 مركبة تكتيكية خفيفة. تُشكّل مروحيات أباتشي، المُجهّزة بقاذفات صواريخ وأجهزة استهداف متطورة، الجزء الأكبر من الصفقة، بقيمة 3.8 مليار دولار، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية.

أما المركبات التكتيكية الخفيفة، التي ستُكلّف 1.98 مليار دولار، فستُستخدم لنقل الأفراد والإمدادات اللوجستية "لتوسيع خطوط الاتصال" لجيش الدفاع الإسرائيلي.

وبموجب هذه الاتفاقيات، ستُنفق إسرائيل 740 مليون دولار إضافية على وحدات تزويد الطاقة لناقلات الجنود المدرعة التي تستخدمها منذ عام 2008، بحسب وزارة الخارجية. وأضافت الوزارة أن المبلغ المتبقي، وقدره 150 مليون دولار، سيُخصّص لشراء عدد محدود، لم يُكشف عنه، من مروحيات النقل الخفيفة، وذلك لاستكمال المعدات المماثلة الموجودة لديها.