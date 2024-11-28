"مسلسل الجريمة بالمجتمع العربي": مقتل أم وابنتها بتفجير سيارة قرب مدينة الرملة وسط إسرائيل

اعتقلت الوحدة المركزية في الشرطة الإسرائيلية التابعة للواء المركز، الليلة (الخميس) في اللد، مشتبها به في قضية مقتل وفاء مصراتي (48 عاما) وابنتها ساندي (20 عاما) في انفجار سيارة مفخخة على طريق 200 بالقرب من الرملة. واعتقل المشتبه به، وهو شاب يبلغ من العمر 20 عاما من سكان القدس، وستطالب الشرطة في نهاية التحقيق معه بتمديد اعتقاله.

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وانفجرت السيارة أمس على مسافة عدة أمتار من الإشارة الضوئية، في وقت كان فيه الشارع مكتظا بالمركبات، وتسبب الحدث بوقت حركة السير وذهول بين المارة. وقال مسعف وصل الى الموقع أمس "الحديث يدور عن ساحة صعبة للغاية، اشتعلت السيارة وحوصرت المصابات بداخلها "بعد أن تمكنا من الوصول للمصابات، قمنا بالفحوصات إلإ ان إصابتهن كانت حرجة للغاية وأعلنا عن وفاتهن".

هذا ونقلت وسائل إعلامية إسرائيلية عن مسؤول في الشرطة الإسرائيلية بأن الدافع المحتمل "لجريمة مقتل الأم وابنتها للتسبب بمشاعر الوجع والانتقام. أيضا الأبرياء يدفعون ثمن الصراعات الإجرامية، بدون أن تكون لهم علاقة بالأمر. والتقديرات هي بأن الاثنتين قتلتا بسبب صراع جنائي بين عائلات إجرام والذين لا يترددون باستهداف أقرباء من الدائرة الثانية والثالثة وأشخاص غير مرتبطين بصورة مباشرة بالصراع.

ويشار الى أنه قبل شهرين قتل شاب (17 عاما) من عائلة جاروشي بعملية تفجيرية جنائية في الرملة. وفي حينه قام بتفجير سيارة اسفرت عن حريق في الدكان المجاورة، اسفرت عن مقتل أربعة وهم أم وابنتها وابنة خالها- دعاء، سيلا، ومحمد أبو حلاوة وقتيلة رابعة هي لين مغربي (24 عاما).

وفي التفجير الذي صدم أهالي مدينة الرملة والبلاد أصيب طفل عمره شهرين بصورة حرجة كما أصيب مارة بجروح متفاوتة بينهم خمسة حالتهم وصفت بالمتوسطة.