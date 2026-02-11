تطورات خطيرة: لماذا يتوقع الجيش الإسرائيلي معركة مختلفة مع إيران؟

مع لقاء نتنياهو-ترامب في واشنطن، قد يتم تحديد جدول زمني للهجوم على إيران. في سيناريو كهذا، من المرجح أننا سنصل إلى جولة أخرى يكون فيها نظام الدفاع الجوي عاملاً مركزياً في اعتراض الصواريخ من إيران. وعندما تكون حالة التأهب في ذروتها، فإن وقت الاستجابة لقيادات هذه المنظومات الدفاعية قد يحسم قوة الضربة.

قبل شهر، في الليلة بين الأربعاء والخميس - ليلة الهجوم الذي تم إحباطه - بدا أن الأمور قد حُسمت. لكن إحباط الهجوم ترك النظام بأكمله في حالة توتر - حتى إشعار جديد.

في منظومة الدفاع الجوي أنهوا عملية "مع كلبي" بنسبة اعتراض عالية: أكثر من 80 بالمئة. لكن كيف ستبدو المعركة القادمة؟ بحسب أقوال حنود هذه المنظومة، ستكون مختلفة جدًا عن ’حرب الـ12 يوما’ مشيرين "نأخذ بالحسبان أيضًا سيناريوهات أكبر مما اختبرناه".

فقط في الأسبوع الماضي عرض الإيرانيون صاروخ خورامشار 4، الذي يدّعون أنه قادر على اختراق أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية. في هذه الأثناء، يبدو أن سلاح الجو الإسرائيلي لا يبدي أي قلق.