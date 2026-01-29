قفزة غير مسبوقة: 400 مسيرة انتحارية يصنعها الحرس الثوري الإيراني يوميا

قفزة غير مسبوقة في قدرات إيران الجوية تثير قلقًا متصاعدًا في إسرائيل والمنطقة، بعد تقارير استخباراتية حديثة تكشف أرقامًا توصف بالدراماتيكية حول حجم ترسانة الطائرات المسيّرة الإيرانية.

ووفق تقديرات إسرائيلية نُشرت خلال قبل ساعات، فإن إيران باتت تنتج نحو أربعمئة مسيّرة من طراز شاهد يوميًا، في تطور يعكس تحوّلًا صناعيًا واسعًا في قدراتها العسكرية، وانتقالها إلى مرحلة الإنتاج الكثيف واسع النطاق.

المعطيات تشير إلى أن طهران تمتلك اليوم ما يقارب ثمانين ألف طائرة مسيّرة جاهزة للاستخدام في مخازنها، ضمن استراتيجية تقوم على الإغراق الكمي، عبر إطلاق أسراب ضخمة من المسيّرات منخفضة الكلفة بهدف إنهاك أنظمة الدفاع الجوي لدى الخصوم.

بحسب التقديرات، تسير إيران بخطى متسارعة نحو التحوّل إلى أكبر قوة مسيّرات في العالم، مع بناء ما يشبه سلاح جو فوري يعتمد على طائرات غير مأهولة قادرة على التحليق لمسافات تصل إلى ألفي كيلومتر، وبصمة رادارية منخفضة تسمح لها بتجاوز منظومات الإنذار المبكر.

التحذيرات الإسرائيلية تستند أيضًا إلى معطيات ميدانية من عام الفين وخمسة وعشرين، حيث نفّذت إيران هجمات واسعة شملت إطلاق أكثر من ألف طائرة مسيّرة باتجاه إسرائيل، في واحدة من أكبر عمليات الاستخدام المتزامن لهذا النوع من السلاح في المنطقة.

ولا يقتصر الدور الإيراني على الإنتاج المحلي، إذ تحوّلت طهران إلى مصدّر رئيسي لتكنولوجيا المسيّرات، وسط اهتمام متزايد من عشرات الدول، بعد إثبات فعاليتها وكلفتها المنخفضة في ساحات قتال متعددة، أبرزها الحرب في أوكرانيا.

أما الجيل الجديد من المسيّرات، فيشمل نماذج أكثر تطورًا، مثل شاهد-161 وشاهد-149 القادرة على حمل ذخائر ثقيلة، والبقاء لساعات طويلة في الجو، مع خصائص شبحية متقدمة.

هذه الأرقام، بحسب التقديرات الأمنية، تعكس تحولًا استراتيجيًا في العقيدة العسكرية الإيرانية، يقوم على السلاح الدقيق منخفض الكلفة، والإنتاج الكمي، كوسيلة مباشرة لكسر التفوق الجوي الغربي خاصةً مع التصعيد المستمر في الشرق الأوسط.